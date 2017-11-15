Косачев прокомментировал принятие ГА ООН антироссийской резолюции по Крыму

Источник: Интерфакс

15 ноября. Interfax-Russia. ru — Отдельное досье для комитета Генассамблеи ООН по гуманитарным вопросам, возможно, пора посвятить действиям Запада и Украины против Крыма, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."А не пора ли сделать предметом отдельного досье для Третьего комитета ГА ООН действия Украины и Запада против Крыма? Вот там гарантирована масса не виртуальных, а реальных фактов, — написал К. Косачев на своей странице в «Фейсбуке» в среду.

Так он прокомментировал принятие Третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюции о положении в области прав человека в Крыму с критикой России.

Налицо очередная откровенно лицемерная попытка под видом заботы о правах человека пропихнуть в международные документы украинские подходы про “оккупацию”, “аннексию” и т. п. Понятно, что иначе это просто не попало бы в Третий комитет, который занимается гуманитарными темами, и не получило бы там поддержки большинства, которое, как известно, также активнее голосует по правочеловеческим досье, зачастую попросту не замечая основной цели таких документов.

По мнению К. Косачева, цинизм ситуации в том, что инициатором резолюции о правах крымчан выступает Украина, «которая до 2014 года занималась дискриминацией русскоязычного населения Крыма по национальному признаку, а после — лишала жителей полуострова доступа к воде и энергии, организовала транспортную и торговую блокады, поддержанные странами Запада, принявших, тому же, дискриминационные визовые ограничения для крымчан».

«Это та самая Украина, которая приняла националистический закон об обучении на украинском языке, вызвавший возмущение у соседей, но в данной резолюции проявляющая трогательную заботу о крымско-татарском и украинском населении не принадлежащего ей полуострова, которое как раз получило такие права на обучение в национальных школах и классах по своему выбору, а их языки — статус государственных в Крыму», — заметил он.

По мнению сенатора, здесь прослеживается стремление Киева «не помочь жителям Крыма, а отомстить им и России».

Как сообщалось, Третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальной и гуманитарной тематикой, 14 ноября одобрил резолюцию о «Положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», где Россия названа «оккупирующей державой».

За принятие документа проголосовал 71 делегат, против — 25, еще 77 — воздержались. Среди авторов резолюции — Украина, Великобритания, США, Германия, Франция, Грузия, Канада, Польша, Турция и еще 25 стран.

В документе говорится об осуждении «нынешней временной оккупации РФ части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя» и подтверждается «непризнание ее аннексии». Соавторы резолюции поддерживают «приверженность соблюдению норм международного права, которую проявляет Украина, прилагая усилия, направленные на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма». В резолюции содержится призыв к РФ «принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму РФ».