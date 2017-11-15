Косачев прокомментировал принятие ГА ООН антироссийской резолюции по Крыму
15 ноября.
15 ноября.
15 ноября.
Так он прокомментировал принятие Третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюции о положении в области прав человека в Крыму с критикой России.
Налицо очередная откровенно лицемерная попытка под видом заботы о правах человека пропихнуть в международные документы украинские подходы про “оккупацию”, “аннексию” и т. п. Понятно, что иначе это просто не попало бы в Третий комитет, который занимается гуманитарными темами, и не получило бы там поддержки большинства, которое, как известно, также активнее голосует по правочеловеческим досье, зачастую попросту не замечая основной цели таких документов.
По мнению К. Косачева, цинизм ситуации в том, что инициатором резолюции о правах крымчан выступает Украина, «которая до 2014 года занималась дискриминацией русскоязычного населения Крыма по национальному признаку, а после — лишала жителей полуострова доступа к воде и энергии, организовала транспортную и торговую блокады, поддержанные странами Запада, принявших, тому же, дискриминационные визовые ограничения для крымчан».
«Это та самая Украина, которая приняла националистический закон об обучении на украинском языке, вызвавший возмущение у соседей, но в данной резолюции проявляющая трогательную заботу о
По мнению сенатора, здесь прослеживается стремление Киева «не помочь жителям Крыма, а отомстить им и России».
За принятие документа проголосовал 71 делегат, против — 25, еще 77 — воздержались. Среди авторов резолюции — Украина, Великобритания, США, Германия, Франция, Грузия, Канада, Польша, Турция и еще 25 стран.
В документе говорится об осуждении «нынешней временной оккупации РФ части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя» и подтверждается «непризнание ее аннексии». Соавторы резолюции поддерживают «приверженность соблюдению норм международного права, которую проявляет Украина, прилагая усилия, направленные на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма». В резолюции содержится призыв к РФ «принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму РФ».
Принятая в комитете резолюция будет передана на рассмотрение на пленарной сессии Генассамблеи. Как правило, на пленарных заседаниях проекты резолюций, принятые в главных комитетах, утверждаются без существенных изменений и примерно с теми же результатами голосования.