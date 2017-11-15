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13:38 (мск), источник: Informburo.kz

Как отличить верующего от радикала, объяснил министр Ермекбаев

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе рабочего визита в Западно-Казахстанскую область высказался по поводу различия между верующим и радикалом.

Источник: Informburo.kz

«Если простыми словами объяснять разницу между религиозностью, нормальной религиозностью и радикализмом, то можно сказать, что если человек верит — вера у него в душе, и он никого не принуждает к своей вере, а разъясняет свои убеждения тем, кто этим интересуется. Это нормальный человек, с верой в сердце», — сказал Нурлан Ермекбаев.

Глава ведомства подсказал, как казахстанцам различать верующего и радикала.

«Но если человек начинает упрекать других, что ты не всё соблюдаешь, ты неправильно что-то делаешь, ты — грешник, ты — “кәпір” и так далее, то это уже признаки религиозного радикализма, с которыми государство всегда будет бороться», — заявил министр по делам религий и гражданского общества.

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