Как отличить верующего от радикала, объяснил министр Ермекбаев

«Если простыми словами объяснять разницу между религиозностью, нормальной религиозностью и радикализмом, то можно сказать, что если человек верит — вера у него в душе, и он никого не принуждает к своей вере, а разъясняет свои убеждения тем, кто этим интересуется. Это нормальный человек, с верой в сердце», — сказал Нурлан Ермекбаев.