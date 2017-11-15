Как отличить верующего от радикала, объяснил министр Ермекбаев
Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе рабочего визита в
Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе рабочего визита в
«Если простыми словами объяснять разницу между религиозностью, нормальной религиозностью и радикализмом, то можно сказать, что если человек верит — вера у него в душе, и он никого не принуждает к своей вере, а разъясняет свои убеждения тем, кто этим интересуется. Это нормальный человек, с верой в сердце», — сказал Нурлан Ермекбаев.
Глава ведомства подсказал, как казахстанцам различать верующего и радикала.
«Но если человек начинает упрекать других, что ты не всё соблюдаешь, ты неправильно