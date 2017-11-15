Мы не собираемся выходить из ЕАЭС — Атамбаев

Источник: Tengrinews

«Мы никогда не собирались и не собираемся выходить. Вступление в ЕАЭС — это правильное решение, и мы должны оставаться в союзе», — заявил Атамбаев.

Отметим, парламент Кыргызстана в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Соглашение денонсировано за 15 дней до вступления в должность нового кыргызстанского президента Жээнбекова. Оно было подписано правительствами Кыргызстана и Казахстана в 2016 году и предусматривает предоставление помощи Кыргызстану со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов «в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз».

В свою очередь, Министерством национальной экономики Казахстана был разработан законопроект, предусматривающий денонсацию договора, по которому планировалось выделить 100 миллионов долларов Кыргызстану с целью содействия интеграции в ЕАЭС.

Согласно пояснительной записке, Кыргызстан 23 октября 2017 года проинформировал казахстанскую сторону об отмене договора со своей стороны.