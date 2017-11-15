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13:35 (мск), источник: Tengrinews

Мы не собираемся выходить из ЕАЭС — Атамбаев

Кыргызстан не планирует выходить из Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент страны Алмазбек Атамбаев во время заседания Национального совета по устойчивому развитию страны до 2040 года, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

«Мы никогда не собирались и не собираемся выходить. Вступление в ЕАЭС — это правильное решение, и мы должны оставаться в союзе», — заявил Атамбаев.

Отметим, парламент Кыргызстана в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Соглашение денонсировано за 15 дней до вступления в должность нового кыргызстанского президента Жээнбекова. Оно было подписано правительствами Кыргызстана и Казахстана в 2016 году и предусматривает предоставление помощи Кыргызстану со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов «в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз».

В свою очередь, Министерством национальной экономики Казахстана был разработан законопроект, предусматривающий денонсацию договора, по которому планировалось выделить 100 миллионов долларов Кыргызстану с целью содействия интеграции в ЕАЭС.

Согласно пояснительной записке, Кыргызстан 23 октября 2017 года проинформировал казахстанскую сторону об отмене договора со своей стороны.

В связи с этим, как сообщается, и был разработан законопроект, который планируют направить в Мажилис Парламента РК.

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