Депутат, юрист, безработный: на должность главы Калининграда претендуют четыре кандидата

Источник: Клопс.ru

Помимо действующего градоначальника Александра Ярошука, который первым отдал пакет документов на рассмотрение комиссии, желание участвовать в конкурсе изъявили ещё трое.

Сразу же за мэром документы в комиссию предоставил Евгений Андреев — бывший замглавы администрации Балтийска, ранее руководивший МУП «Озёрск—Чистота». В настоящее время безработный.

Позже в список участников в конкурсе внесли его однофамильца, жителя Зеленоградского района Александра Андреева. Он работал в различных муниципальных учреждениях, но сейчас трудится юристом.

Четвёртым кандидатом стал член Либерально-демократической партии России, депутат горсовета Калининграда Дмитрий Виноградов.

«Многие звонят, интересуются, какие документы надо подавать, или уточняют что-то по поводу оформления той или иной бумаги. Правда, пока среди интересующихся нет ни одной женщины, хотя очень бы хотелось видеть в числе конкурсантов и представительниц слабого пола», — уточнил Шумилин.

Председатель горсовета Андрей Кропоткин добавил, что у желающих стать главой Калининграда ещё есть время для подачи документов до 16:00 17 ноября.

«Часто бывает, что в последний момент подают. Кто-то не хочет, чтобы были какие-то инсинуации, может быть. Я не знаю, что там у людей в голове. Очень часто бывает, что подают документы за два часа до закрытия. Пока четверо, но может быть, пять-шесть будет», — сообщил Кропоткин.