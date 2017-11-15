Депутат, юрист, безработный: на должность главы Калининграда претендуют четыре кандидата
Документы на участие в конкурсе по выбору нового главы Калининграда пока подали четыре человека. Об этом Клопс.Ru сообщил депутат горсовета Андрей Шумилин.
Документы на участие в конкурсе по выбору нового главы Калининграда пока подали четыре человека. Об этом Клопс.Ru сообщил депутат горсовета Андрей Шумилин.
Помимо действующего градоначальника Александра Ярошука, который первым отдал пакет документов на рассмотрение комиссии, желание участвовать в конкурсе изъявили ещё трое.
Сразу же за мэром документы в комиссию предоставил Евгений Андреев — бывший замглавы администрации Балтийска, ранее руководивший МУП «Озёрск—Чистота». В настоящее время безработный.
Позже в список участников в конкурсе внесли его однофамильца, жителя Зеленоградского района Александра Андреева. Он работал в различных муниципальных учреждениях, но сейчас трудится юристом.
Четвёртым кандидатом стал член
«Многие звонят, интересуются, какие документы надо подавать, или уточняют
Председатель горсовета Андрей Кропоткин добавил, что у желающих стать главой Калининграда ещё есть время для подачи документов до 16:00 17 ноября.
«Часто бывает, что в последний момент подают.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининграда планируют провести 24 ноября 2017 года. 29 ноября станет известно имя нового