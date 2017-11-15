Нижегородская Дума согласовала назначение Наталии Казачковой и Александра Герасименко

Источник: НИА-Нижний Новгород

На заседании были рассмотрены их кандидатуры на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно. По данному вопросу проводилось тайное голосование, в связи с чем была избрана счетная комиссия. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила в состав комиссии Валерия Гельжиниса («Справедливая Россия»), Алексея Гойхмана («Единая Россия»), Алексея Боброва (ЕР), Василия Пушкина (ЕР) и Николая Сатаева (КПРФ).

«ЛДПР забыли», — обратился Герман Карачевский, единственный член фракции ЛДПР в Гордуме, к главе города. Василий Пушкин отказался от места в счетной комиссии в пользу Карачевского. Депутат Евгений Лазарев также выразил желание войти в счетную комиссию, но депутаты проголосовали против его кандидатуры.

По итогам голосования за Казачкову проголосовали 30 и 34 присутствующих депутатов, четверо — против, за Герасименко — 32, против — двое. Таким образом, Наталия Казачкова и Александр Герасименко согласованы на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно.