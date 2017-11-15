Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Умер актер Виталий Шаповалов
Белоруссия готова направить миротворцев в Донбасс
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
СМИ: Доллар потерял главную опору
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
71-летняя певица выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
17:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская Дума согласовала назначение Наталии Казачковой и Александра Герасименко

Нижегородская Дума поддержала согласование Наталии Казачковой и Александра Герасименко на посты в нижегородской администрации. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На заседании были рассмотрены их кандидатуры на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно. По данному вопросу проводилось тайное голосование, в связи с чем была избрана счетная комиссия. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила в состав комиссии Валерия Гельжиниса («Справедливая Россия»), Алексея Гойхмана («Единая Россия»), Алексея Боброва (ЕР), Василия Пушкина (ЕР) и Николая Сатаева (КПРФ).

«ЛДПР забыли», — обратился Герман Карачевский, единственный член фракции ЛДПР в Гордуме, к главе города. Василий Пушкин отказался от места в счетной комиссии в пользу Карачевского. Депутат Евгений Лазарев также выразил желание войти в счетную комиссию, но депутаты проголосовали против его кандидатуры.

По итогам голосования за Казачкову проголосовали 30 и 34 присутствующих депутатов, четверо — против, за Герасименко — 32, против — двое. Таким образом, Наталия Казачкова и Александр Герасименко согласованы на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно.

Напомним, что при назначении и.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко было поручено курировать вопросы первого зама. После ухода в отставку сити-менеджера Сергея Белова и его первого заместителя Сергея Миронова в октябре 2017 года на Наталию Казачкову были возложены обязанности и.о. главы администрации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суд приговорил виновницу ДТП в Балашихе к трем годам колонии
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь