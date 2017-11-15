Курманов: планируем увеличить сумму выплат по автострахованию в Казахстане
На сколько планируется увеличить сумму страховых выплат для казахстанских автовладельцев, рассказал заместитель председателя Национального банка Жанат Курманов.
На сколько планируется увеличить сумму страховых выплат для казахстанских автовладельцев, рассказал заместитель председателя Национального банка Жанат Курманов.
По словам Курманова, давно назрела проблема несоответствия размеров выплат по автострахованию в Казахстане, по сравнению с выплатами в России.
«Там (в России — прим.) лимит ответственности выше, чем в Казахстане, получается, у них клиенты лучше защищены. Мы планируем в начале 2019 года ввести изменения в закон о страховании