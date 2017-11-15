Курманов: планируем увеличить сумму выплат по автострахованию в Казахстане

По словам Курманова, давно назрела проблема несоответствия размеров выплат по автострахованию в Казахстане, по сравнению с выплатами в России.

«Там (в России — прим.) лимит ответственности выше, чем в Казахстане, получается, у них клиенты лучше защищены. Мы планируем в начале 2019 года ввести изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Я сейчас не могу назвать цифру, на которую выходим, но в процентном соотношении — не меньше чем на 50%», — сказал Курманов в мажилисе.