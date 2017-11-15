Бурков предложил открыть прямой авиарейс из Омска в Будапешт

Сегодня, 15 ноября, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Сергеем Сючем.

Глава региона сделал заявление о налаживании авиасообщения между Омском и Будапештом. Бурков продемонстрировал знание Венгрии.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Я сам был несколько раз в Венгрии и влюблен в вашу республику, в природу. Но мне кажется, здесь, кроме создания туристических агентств, нужно рассмотреть возможность прямых авиасообщений. Это будет большим подспорьем для увеличения туристического потока.