Бурков предложил открыть прямой авиарейс из Омска в Будапешт
Врио губернатора заявил, что влюблен в Венгрию.
Врио губернатора заявил, что влюблен в Венгрию.
Сегодня, 15 ноября, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Сергеем Сючем.
Глава региона сделал заявление о налаживании авиасообщения между Омском и Будапештом. Бурков продемонстрировал знание Венгрии.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Я сам был несколько раз в Венгрии и влюблен в вашу республику, в природу. Но мне кажется, здесь, кроме создания туристических агентств, нужно рассмотреть возможность прямых авиасообщений. Это будет большим подспорьем для увеличения туристического потока.
При этом не очень понятно, будут ли востребованы прямые рейсы из Омска в Будапешт. Но один