Бориса Билалова назначили руководителем строительного надзора в Иркутской области
Губернатор Приангарья Сергей Левченко подписал соответствующий документ.
Губернатор Приангарья Сергей Левченко подписал соответствующий документ.
Бориса Билалова назначили руководителем службы государственного строительного надзора Иркутской области. Соответствующий документ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Справка
Борис Билалов родился в 1980 году в Чехове Московской области. В 2004 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности промышленное и гражданское строительство. В 2016 году — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. С 2003 года по 2005 год работал в «Территориальном управлении капитального строительства № 3» Москвы, в дирекции строительства микрорайона «Марфино» ОАО «Новое кольцо Москвы». С 2005 года по 2011 год — инженер, ведущий инженер отдела технического надзора, начальник отдела технического надзора «Жилкапстрой» (Москва). С 2011 года по 2015 год являлся руководителем представительства в Москве «Стальконструкции». С 2015 года по 2017 год — заместитель руководителя представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве. В ноябре 2017 года назначен руководителем службы государственного строительного надзора Иркутской области.
Напомним, что руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Вадим Литвиненко уволен со своего поста в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.