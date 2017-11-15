Бориса Билалова назначили руководителем строительного надзора в Иркутской области

Борис Билалов родился в 1980 году в Чехове Московской области. В 2004 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности промышленное и гражданское строительство. В 2016 году — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. С 2003 года по 2005 год работал в «Территориальном управлении капитального строительства № 3» Москвы, в дирекции строительства микрорайона «Марфино» ОАО «Новое кольцо Москвы». С 2005 года по 2011 год — инженер, ведущий инженер отдела технического надзора, начальник отдела технического надзора «Жилкапстрой» (Москва). С 2011 года по 2015 год являлся руководителем представительства в Москве «Стальконструкции». С 2015 года по 2017 год — заместитель руководителя представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве. В ноябре 2017 года назначен руководителем службы государственного строительного надзора Иркутской области.