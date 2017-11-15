Бурков подписал распоряжение о назначении Фролова вице-губернатором

Как и ожидалось, врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о кадровом назначении, согласно которому нынешний исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов получает место заместителя губернатора.

Пресс-служба правительства Омской области:

— В среду, 15 ноября, глава региона Александр Бурков завизировал документ, которым назначает Сергея Фролова заместителем председателя Правительства Омской области.

Фролов фактически получает в свои руки функционал, который был у стремительно ушедшего в отставку вице-губернатора Станислава Гребенщикова. Новый заместитель будет курировать работу жилищно-коммунального комплекса и строительство. Главой Минстроя сейчас является Владимир Стрельцов, сохранивший должность после ухода губернатора Виктора Назарова.

При этом известно, что Сергей Фролов приступит к своим новым обязанностям только через неделю, с 22 ноября 2017 года, после того, как Омский городской совет выберет из числа претендентов нового мэра города.