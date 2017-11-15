Бурков подписал распоряжение о назначении Фролова вице-губернатором

Как и ожидалось, врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о кадровом назначении, согласно которому нынешний исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов получает место заместителя губернатора.
Пресс-служба правительства Омской области:
— В среду, 15 ноября, глава региона Александр Бурков завизировал документ, которым назначает Сергея Фролова заместителем председателя Правительства Омской области.
Фролов фактически получает в свои руки функционал, который был у стремительно ушедшего в отставку вице-губернатора Станислава Гребенщикова. Новый заместитель будет курировать работу жилищно-коммунального комплекса и строительство. Главой Минстроя сейчас является Владимир Стрельцов, сохранивший должность после ухода губернатора Виктора Назарова.
При этом известно, что Сергей Фролов приступит к своим новым обязанностям только через неделю, с 22 ноября 2017 года, после того, как Омский городской совет выберет из числа претендентов нового мэра города.
С высокой долей вероятности сменщиком Фролова станет нынешняя министр экономики Омской области Оксана Фадина, считавшаяся основным соперником временного мэра на этих выборах. Всего за кресло мэра сейчас борются 37 человек, но большинство из них будут отсеяны во время собеседования 17 ноября. В финал должно выйти не больше двух-трех человек. Не исключено, что Фадиной придется конкурировать за мэрское кресло с бывшим министром природных ресурсов региона Александром Винокуровым.