Глава Пермского края Максим Решетников провел прием граждан

К ноябрю 2017 года на строительной площадке школы уже были выполнены подготовительные работы, в частности, земельные, возведены цокольный и первый этаж здания школы, выполнены работы по переносу наружных сетей теплоснабжения, ведется строительство второго этажа в помещениях спортзала. Планируемый срок сдачи объекта — декабрь 2018 года.



Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Бардымского района Сафира Ибрагимова спросила губернатора о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на производство, переработку и реализацию картофеля. Уитель МБОУ Красноясыльской средней школы Ольга Теплых узнала про газификацию села Красный Ясыл Ординского района. С руководителем проектов развития компаний в Пермском крае Алексеем Минеевым и директором по развитию кибер-компании «WASD» Анной Ездиной губернатор пообщался по развитию IT и кибер-индустрии в Пермском крае.



По каждому из обсуждаемых в рамках встречи вопросов губернатор дал соответствующие поручения профильным министерствам.