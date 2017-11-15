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14:45 (мск), источник: Новости Перми

Глава Пермского края Максим Решетников провел прием граждан

В ходе встреч на свои проблемы пожаловались педагоги из красновишерской и красноясыльской школ, фермер из Бардымского района и другие.

Жительница Красновишерска, ветеран педагогического труда Валентина Леонтьева обратилась с вопросом о сдаче в эксплуатацию новой школы на 675 мест. Женщину заверили, что строительство идет с опережением графика, а Правительство Пермского края держит реализацию проекта на контроле.

К ноябрю 2017 года на строительной площадке школы уже были выполнены подготовительные работы, в частности, земельные, возведены цокольный и первый этаж здания школы, выполнены работы по переносу наружных сетей теплоснабжения, ведется строительство второго этажа в помещениях спортзала. Планируемый срок сдачи объекта — декабрь 2018 года.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Бардымского района Сафира Ибрагимова спросила губернатора о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на производство, переработку и реализацию картофеля. Уитель МБОУ Красноясыльской средней школы Ольга Теплых узнала про газификацию села Красный Ясыл Ординского района. С руководителем проектов развития компаний в Пермском крае Алексеем Минеевым и директором по развитию кибер-компании «WASD» Анной Ездиной губернатор пообщался по развитию IT и кибер-индустрии в Пермском крае.

По каждому из обсуждаемых в рамках встречи вопросов губернатор дал соответствующие поручения профильным министерствам.

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