Глава Пермского края Максим Решетников провел прием граждан
В ходе встреч на свои проблемы пожаловались педагоги из красновишерской и красноясыльской школ, фермер из Бардымского района и другие.
В ходе встреч на свои проблемы пожаловались педагоги из красновишерской и красноясыльской школ, фермер из Бардымского района и другие.
Жительница Красновишерска, ветеран педагогического труда Валентина Леонтьева обратилась с вопросом о сдаче в эксплуатацию новой школы на 675 мест. Женщину заверили, что строительство идет с опережением графика, а Правительство Пермского края держит реализацию проекта на контроле.
К ноябрю 2017 года на строительной площадке школы уже были выполнены подготовительные работы, в частности, земельные, возведены цокольный и первый этаж здания школы, выполнены работы по переносу наружных сетей теплоснабжения, ведется строительство второго этажа в помещениях спортзала. Планируемый срок сдачи объекта — декабрь 2018 года.
Глава
По каждому из обсуждаемых в рамках встречи вопросов губернатор дал соответствующие поручения профильным министерствам.