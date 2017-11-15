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14:43 (мск), источник: СуперОмск

Фролов хранит интригу с «неучастием» в выборах мэра Омска

Похоже, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов будет до последнего сохранять интригу и будоражить умы конкурентов своим «снятием» с конкурса по выборам градоначальника.

Несмотря на переход чиновника на работу в областное правительство, о чем стало известно 14 ноября, по состоянию на 16:45 15 ноября Сергей Фролов пока официально снял свою кандидатуру, сообщили «СуперОмску» в комиссии по выборам мэра.

О намерениях отозвать свою кандидатуру с конкурса по выборам градоначальника в связи с повышением Сергей Фролов заявлял накануне.

Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора Александр Бурков предложил Сергею Фролову стать куратором сферы ЖКХ в облправитлеьстве. Исполнять обязанности мэра Сергей Фролов должен до 22 ноября, когда горсовет назовет имя нового главы города и имя нового и.о., который будет руководит мэрией до инаугурации.

На голосование в горсовете выйдут лидеры этапа собеседования с конкурсной комиссией, которое состоится 17 ноября.

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