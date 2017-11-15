Фролов хранит интригу с «неучастием» в выборах мэра Омска
Похоже, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов будет до последнего сохранять интригу и будоражить умы конкурентов своим «снятием» с конкурса по выборам градоначальника.
Похоже, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов будет до последнего сохранять интригу и будоражить умы конкурентов своим «снятием» с конкурса по выборам градоначальника.
Несмотря на переход чиновника на работу в областное правительство, о чем стало известно 14 ноября, по состоянию на 16:45 15 ноября Сергей Фролов пока официально снял свою кандидатуру, сообщили «СуперОмску» в комиссии по выборам мэра.
О намерениях отозвать свою кандидатуру с конкурса по выборам градоначальника в связи с повышением Сергей Фролов заявлял накануне.
Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора Александр Бурков предложил Сергею Фролову стать куратором сферы ЖКХ в облправитлеьстве. Исполнять обязанности мэра Сергей Фролов должен до 22 ноября, когда горсовет назовет имя нового главы города и имя нового и.о., который будет руководит мэрией до инаугурации.
На голосование в горсовете выйдут лидеры этапа собеседования с конкурсной комиссией, которое состоится 17 ноября.