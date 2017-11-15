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14:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мэр Новочеркасска покинет свой пост

Владимир Киргинцев решил не участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности главы городской администрации.

Мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев покинет свой пост.

Согласно информации из официальных источников, в декабре система управления городом изменится. Исполнительная власть в Новочеркасске будет разделена между главой города-председателем гордумы и главой городской администрации, который будет работать на контрактной основе.

Прием заявок на соискание должности главы городской администрации завершен 13 ноября.

На пост сити-менеджера претендуют девять человек. Действующий мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев решил не участвовать в конкурсе на замещение должности главы городской администрации.

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