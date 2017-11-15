Мэр Новочеркасска покинет свой пост
Владимир Киргинцев решил не участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности главы городской администрации.
Владимир Киргинцев решил не участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности главы городской администрации.
Мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев покинет свой пост.
Согласно информации из официальных источников, в декабре система управления городом изменится. Исполнительная власть в Новочеркасске будет разделена между главой
Прием заявок на соискание должности главы городской администрации завершен 13 ноября.
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