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15:39 (мск), источник: Zakon.kz

Сенаторы призвали повысить зарплату учителей

Проблемы оплаты труда и обеспечения школ должны быть решены с переходом на подушевую систему финансирования системы образования.

В рамках выездного заседания члены Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента посетили объекты образования города Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В средней школе № 23 сенаторы ознакомились с учебным процессом, провели беседы с педагогами и учащимися. Депутаты осмотрели учебные классы, спортивный зал и столовую. В ресурсном кабинете сенаторам представили информацию о работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Психологи и учителя также рассказали об организации обучения детей-аутистов и детей с задержкой психического развития.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова в ходе встречи с коллективом школы напомнила о важной роли культа знаний, который был объявлен одной из ключевых целей духовной модернизации в программной статье Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

«Учитель должен стать главенствующей фигурой системы образования», — подчеркнула Б. Айтимова, ссылаясь на передовой зарубежный опыт.

Сенатор отметила важность социальной поддержки педагогов и остановилась на вопросах финансирования из республиканского бюджета на 2018−2020 гг. нужд образования. Прежде всего, по мнению депутата, необходимо повысить уровень оплаты труда учителей, оказывать им моральную поддержку. Как отметила Б. Айтимова, проблемы оплаты труда и обеспечения школ должны быть решены с переходом на подушевую систему финансирования системы образования.

Сенаторы также обратились к заместителю акима г. Астаны Ермеку Аманшаеву с просьбой оказать содействие в выделении средств на строительство пристройки и улучшение материально-технического состояния средней школы № 23 с учетом требований сегодняшнего дня.

Разговор о модернизации учебного процесса был продолжен в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления г. Астаны. Депутаты ознакомились с работой учебного заведения, посетили специализированные кабинеты, библиотеку и интерактивную зону обучения. Особое внимание парламентарии уделили знакомству с подготовленной коллективом НИШ учебной и методической литературой, основанной на инновационных методах обучения. Депутаты дали высокую оценку достижениям школы в сфере внедрения современных педагогических технологий.

Сенатор Серик Бектурганов в своем выступлении на выездном заседании призвал руководство министерства образования и науки вести активную разъяснительную работу с учителями и родителями, что позволит избежать ошибок и критики со стороны общественности, как это было в случае с вызвавшими негативный резонанс учебниками.

«Нужно отойти от победных реляций и работать на опережение, разъясняя новации в образовании, иначе Назарбаев Интеллектуальные школы останутся только островками передового педагогического опыта», — заявил депутат.

В ходе обсуждения также поднимались вопросы обучения детей на трех языках, качества учебных и методических материалов, повышения функциональной грамотности учащихся.

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