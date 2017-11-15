Сенаторы призвали повысить зарплату учителей
Проблемы оплаты труда и обеспечения школ должны быть решены с переходом на подушевую систему финансирования системы образования.
Проблемы оплаты труда и обеспечения школ должны быть решены с переходом на подушевую систему финансирования системы образования.
В рамках выездного заседания члены Комитета по
В средней школе № 23 сенаторы ознакомились с учебным процессом, провели беседы с педагогами и учащимися. Депутаты осмотрели учебные классы, спортивный зал и столовую. В ресурсном кабинете сенаторам представили информацию о работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Психологи и учителя также рассказали об организации обучения
Председатель Комитета по
«Учитель должен стать главенствующей фигурой системы образования», — подчеркнула Б. Айтимова, ссылаясь на передовой зарубежный опыт.
Сенатор отметила важность социальной поддержки педагогов и остановилась на вопросах финансирования из республиканского бюджета на 2018−2020 гг. нужд образования. Прежде всего, по мнению депутата, необходимо повысить уровень оплаты труда учителей, оказывать им моральную поддержку. Как отметила Б. Айтимова, проблемы оплаты труда и обеспечения школ должны быть решены с переходом на подушевую систему финансирования системы образования.
Сенаторы также обратились к заместителю акима г. Астаны Ермеку Аманшаеву с просьбой оказать содействие в выделении средств на строительство пристройки и улучшение
Разговор о модернизации учебного процесса был продолжен в Назарбаев Интеллектуальной школе
Сенатор Серик Бектурганов в своем выступлении на выездном заседании призвал руководство министерства образования и науки вести активную разъяснительную работу с учителями и родителями, что позволит избежать ошибок и критики со стороны общественности, как это было в случае с вызвавшими негативный резонанс учебниками.
«Нужно отойти от победных реляций и работать на опережение, разъясняя новации в образовании, иначе Назарбаев Интеллектуальные школы останутся только островками передового педагогического опыта», — заявил депутат.
В ходе обсуждения также поднимались вопросы обучения детей на трех языках, качества учебных и методических материалов, повышения функциональной грамотности учащихся.