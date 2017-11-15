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16:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Беларусь готова направить миротворческий контингент в Донбасс

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс. Но только если это будет приемлемо для всех сторон. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач, — сказал Макей на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Владимир Макей также отметил, что Минск заинтересован в установлении стабильности в Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество ввести на Донбасс миротворцев.

— Повторяю свою просьбу в адрес Совета: развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше, — заявил Порошенко, выступая на заседании в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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