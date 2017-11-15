Беларусь готова направить миротворческий контингент в Донбасс

— Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач, — сказал Макей на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.