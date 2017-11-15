Беларусь готова направить миротворческий контингент в Донбасс
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс. Но только если это будет приемлемо для всех сторон. Об этом пишет РИА Новости.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс. Но только если это будет приемлемо для всех сторон. Об этом пишет РИА Новости.
— Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач, — сказал Макей на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Владимир Макей также отметил, что Минск заинтересован в установлении стабильности в Украине.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество ввести на Донбасс миротворцев.
— Повторяю свою просьбу в адрес Совета: развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше, — заявил Порошенко, выступая на заседании в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.