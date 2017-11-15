Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Путин выполнит просьбу отца своей крестницы о переговорах с ДНР
«Ростех» объяснил получение квартиры сыном Чемезова
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15:52 (мск), источник: ТАСС

Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд

Согласно новому графику, Венесуэла должна будет погасить задолженность за 10 лет.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации долга Венесуэлы на $3,15 млрд, который предполагает полное погашение задолженности в течение 10 лет, из них в первые шесть лет платежи будут минимальными, говорится в материалах Минфина России на официальном сайте.

Соглашение о предоставлении государственного кредита Россией было подписано 8 декабря 2011 года.

Фоторепортаж
Худшая экономика мира

«15 ноября 2017 года Минфин России информирует о состоявшемся сегодня подписании межправительственного протокола, предусматривающего реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией. Сумма консолидированного долга Венесуэлы составила $3,15 млрд, новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть лет минимален», — говорится в документе.

Минфин РФ отмечает, что облегчение долгового бремени, предоставляемое Венесуэле в результате реструктуризации задолженности, «позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов».

Россия — один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. Ранее сообщалось, что в 2014 году Венесуэла, находящаяся в сложной экономической ситуации, обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита. В 2016 году Россия согласилась реструктурировать долг Венесуэлы на общую сумму $2,84 млрд (в том числе проценты за просрочку.

13 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Би-би-си сообщила о секретной сделке по эвакуации сотен боевиков ИГ
В суде представили доказательства стрельбы по "Беркуту" на Майдане
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Возле Керчи терпит бедствие пароход
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь