Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд

Источник: AP 2017

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации долга Венесуэлы на $3,15 млрд, который предполагает полное погашение задолженности в течение 10 лет, из них в первые шесть лет платежи будут минимальными, говорится в материалах Минфина России на официальном сайте.

Соглашение о предоставлении государственного кредита Россией было подписано 8 декабря 2011 года.

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«15 ноября 2017 года Минфин России информирует о состоявшемся сегодня подписании межправительственного протокола, предусматривающего реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией. Сумма консолидированного долга Венесуэлы составила $3,15 млрд, новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть лет минимален», — говорится в документе.

Минфин РФ отмечает, что облегчение долгового бремени, предоставляемое Венесуэле в результате реструктуризации задолженности, «позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов».