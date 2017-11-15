Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Согласно новому графику, Венесуэла должна будет погасить задолженность за 10 лет.
Согласно новому графику, Венесуэла должна будет погасить задолженность за 10 лет.
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации долга Венесуэлы на $3,15 млрд, который предполагает полное погашение задолженности в течение 10 лет, из них в первые шесть лет платежи будут минимальными, говорится в материалах Минфина России на официальном сайте.
Соглашение о предоставлении государственного кредита Россией было подписано 8 декабря 2011 года.
«15 ноября 2017 года Минфин России информирует о состоявшемся сегодня подписании межправительственного протокола, предусматривающего реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией. Сумма консолидированного долга Венесуэлы составила $3,15 млрд, новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть лет минимален», — говорится в документе.
Минфин РФ отмечает, что облегчение долгового бремени, предоставляемое Венесуэле в результате реструктуризации задолженности, «позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов».
Россия — один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. Ранее сообщалось, что в 2014 году Венесуэла, находящаяся в сложной экономической ситуации, обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита. В 2016 году Россия согласилась реструктурировать долг Венесуэлы на общую сумму $2,84 млрд (в том числе проценты за просрочку.