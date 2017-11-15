Дмитрий Азаров провел встречу с главой ВГТРК Олегом Добродеевым

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь Дмитрий Азаров поблагодарил Олега Добродеева за оказанное внимание к региону.

«ГТРК “Самара” — это ключевой и надежный партнер в работе правительства Самарской области. По уровню покрытия и интереса со стороны зрителей у канала в области равных нет, они у нас номер один. И мы рассчитываем, что это партнерство будет только укрепляться», — обратился к гостям Дмитрий Азаров.

Также врио губернатора отметил, что такие возможности, как у ГТРК «Самара», есть далеко не во всех регионах.

«Я много проехал регионов по разным направлениям своей деятельности. В каждом региональном ГТРК работает профессиональная команда, это сотрудники, которые живо интересуются проблемами людей. Но такие возможности, которые созданы у нас для коллектива ГТРК, далеко не везде можно увидеть. Все это было бы невозможно без вашей поддержки, профессионализма и настойчивости», — обратился глава региона к Олегу Добродееву.

Со своей стороны Олег Добродеев подтвердил, что ГТРК «Самара» — одна из лучших компаний в составе ВГТРК.

«Это одна из самых успешных компаний, с очень высокими рейтингами. Об этом говорит тот факт, что ГТРК “Самара” имеет временные отрезки со всех СМИ ВГТРК — Россия1, Россия 24, Россия-Культура, Радио России, Вести ФМ, радио Маяк. И это 100%-е покрытие территории Самарской области», — сказал Олег Добродеев.

Также он отметил, что в успехе ГТРК «Самара» есть и вклад Дмитрия Азарова. «От своих коллег и журналистов, я знаю, что когда вы работали главой города, вы дали много добрых советов и вложили свои усилия в развитие компании. И это действительно очень яркий и хороший пример успешного сотрудничества. Огромное вам за это спасибо», — обратился Олег Добродеев к Дмитрию Азарову.