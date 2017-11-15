Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Президент Роберт Мугабе задержан военными. Почему главный политический долгожитель планеты, правивший Зимбабве почти 40 лет, лишился власти?
Президент Роберт Мугабе задержан военными. Почему главный политический долгожитель планеты, правивший Зимбабве почти 40 лет, лишился власти?
В среду, 15 ноября, группа военнослужащих взяла под контроль здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве в столице страны Хараре. Вооруженные солдаты также заняли центр города и вывели на улицы бронетехнику. Президент страны, 93-летний Роберт Мугабе, и его семья арестованы. По данным местных СМИ, бессменный глава государства, правивший страной с 1980 года, готовится подать в отставку. ТАСС объясняет, что происходит в африканской стране.
Что вообще за страна Зимбабве?
Это бывшая колония Великобритании, с 1899 года носившая название Южная Родезия.
Колонизаторы и их потомки владели большей частью всех плодородных земель и фактически кормили всю страну. Независимость Южной Родезии от Великобритании в 1965 году первым провозгласил белый
Кто такой Роберт Мугабе?
Это бывший руководитель черного освободительного движения, председатель правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ), с 1980 года — фактический глава, а с 1987 года — бессменный президент страны.
Это привело к бегству значительной части белого населения, жестким санкциям со стороны мирового сообщества и в конечном счете — к сползанию страны к экономической катастрофе. Сегодня Зимбабве — одна из беднейших стран мира с бесконтрольной инфляцией, полностью обесценившейся валютой и самым низким ВВП на душу населения в мире.
Против Мугабе уже вспыхивали протесты?
Да, выступления противников власти происходили на фоне кризиса в середине 2000-х.
Так, в 2008 году политический конкурент президента Морган Тсвангираи был назначен
С чего начался нынешний переворот?
В начале ноября 2017 года президент Мугабе уволил
Эммерсон Мнангагва и Грейс Мугабе считались неофициальными главами противоборствующих фракций, которые претендовали на власть в случае смерти президента. Мнангагву до недавнего времени называли наиболее вероятным преемником Мугабе, так как тот сумел консолидировать вокруг себя силовой блок. Однако после внезапного отстранения он перешел в жесткую оппозицию и обвинил президента в узурпации власти. Как утверждает портал News24, сразу же после после этого он сбежал в Китай.
При чем тут Китай?
Зимбабве находится в сильной экономической зависимости от КНР и, как отмечают эксперты,
Бегство Эммерсона Мнангагвы в Китай по времени совпало с визитом его соратника, командующего вооруженными силами Зимбабве Константино Чивенги в Пекин. В четверг, 9 ноября, состоялись переговоры Чивенги и члена Центрального военного совета КНР, начальника китайского генштаба Ли Цзочена. По мнению наблюдателей, именно тогда зимбабвийские военные могли заручиться у китайцев разрешением на смену режима в стране. Официальный Пекин эту информацию опроверг.
Что было дальше?
В понедельник, 13 октября, Чивенга сообщил о готовности армии вмешаться и прекратить гонения на сторонников Мнангагвы. В ответ правящая партия
Министр финансов Игнасиус Чомбо — один из главных союзников Мугабе — был арестован. Военные заблокировали дороги к правительственным зданиям, парламенту и судам, а также разместили в центре города бронетехнику.
При этом сами военнослужащие заверяли, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, президент в безопасности, а их цель — «призвать к ответственности преступников вокруг него».
Какова судьба Мугабе?
По данным News24, сейчас он и его семья находятся под домашним арестом.
По сообщениям в соцсетях, Эммерсон Мнангагва может быть объявлен временным президентом.
Главная оппозиционная партия «Движение за демократические перемены» призвала к мирному возвращению к конституционной демократии в стране. Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва поддержал восставших и высказал мнение, что нынешние события являются концом почти 40-летнего правления «диктатора» Мугабе.