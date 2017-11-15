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16:57 (мск), источник: ТАСС

Что привело к военному перевороту в Зимбабве

Президент Роберт Мугабе задержан военными. Почему главный политический долгожитель планеты, правивший Зимбабве почти 40 лет, лишился власти?

Источник: Reuters

В среду, 15 ноября, группа военнослужащих взяла под контроль здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве в столице страны Хараре. Вооруженные солдаты также заняли центр города и вывели на улицы бронетехнику. Президент страны, 93-летний Роберт Мугабе, и его семья арестованы. По данным местных СМИ, бессменный глава государства, правивший страной с 1980 года, готовится подать в отставку. ТАСС объясняет, что происходит в африканской стране.

Что вообще за страна Зимбабве?

Это бывшая колония Великобритании, с 1899 года носившая название Южная Родезия.

На протяжении десятилетий страна являла собой образец почти гармоничного сосуществования чернокожего большинства с белыми.

Колонизаторы и их потомки владели большей частью всех плодородных земель и фактически кормили всю страну. Независимость Южной Родезии от Великобритании в 1965 году первым провозгласил белый премьер-министр Ян Смит. Однако международное сообщество не признало отделение колонии, а внутри самой страны началась вооруженная партизанская война, возглавляемая Робертом Мугабе.

Кто такой Роберт Мугабе?

Источник: Reuters

Это бывший руководитель черного освободительного движения, председатель правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ), с 1980 года — фактический глава, а с 1987 года — бессменный президент страны.

Придя к власти, он развернул кампанию по экспроприации земель белых фермеров в пользу ветеранов освободительной борьбы — так называемый "Черный передел".

Это привело к бегству значительной части белого населения, жестким санкциям со стороны мирового сообщества и в конечном счете — к сползанию страны к экономической катастрофе. Сегодня Зимбабве — одна из беднейших стран мира с бесконтрольной инфляцией, полностью обесценившейся валютой и самым низким ВВП на душу населения в мире.

Против Мугабе уже вспыхивали протесты?

Да, выступления противников власти происходили на фоне кризиса в середине 2000-х.

Мугабе справился с ними, частично подавив волнения грубой силой, частично — переиграв оппозицию вовлечением ее во власть.

Так, в 2008 году политический конкурент президента Морган Тсвангираи был назначен премьер-министром страны. Сам Мугабе неоднократно заявлял, что правит по воле Бога и намерен оставаться у руля до 100-летнего возраста. Нынешняя конституция позволяет ему выбрать преемника, если он решит уйти до окончания своего президентского срока.

С чего начался нынешний переворот?

В начале ноября 2017 года президент Мугабе уволил вице-президента, бывшего начальника разведки и тайной полиции Эммерсона Мнангагву. Государственные СМИ сообщили, что тот планировал захватить власть у главы государства путем создания тайной группировки против правящей партии.

На освободившуюся должность вице-президента, по данным Associated Press, Мугабе хотел назначить собственную супругу — Грейс Мугабе.

Эммерсон Мнангагва и Грейс Мугабе считались неофициальными главами противоборствующих фракций, которые претендовали на власть в случае смерти президента. Мнангагву до недавнего времени называли наиболее вероятным преемником Мугабе, так как тот сумел консолидировать вокруг себя силовой блок. Однако после внезапного отстранения он перешел в жесткую оппозицию и обвинил президента в узурпации власти. Как утверждает портал News24, сразу же после после этого он сбежал в Китай.

При чем тут Китай?

Зимбабве находится в сильной экономической зависимости от КНР и, как отмечают эксперты, де-факто является его колонией. Китай предоставляет африканцам кредиты и продает товары широкого потребления, а взамен получает контракты на покупку и добычу местных полезных ископаемых, а также инфраструктурные проекты в Зимбабве.

С 2015 года китайский юань является официальным платежным средством в стране.

Бегство Эммерсона Мнангагвы в Китай по времени совпало с визитом его соратника, командующего вооруженными силами Зимбабве Константино Чивенги в Пекин. В четверг, 9 ноября, состоялись переговоры Чивенги и члена Центрального военного совета КНР, начальника китайского генштаба Ли Цзочена. По мнению наблюдателей, именно тогда зимбабвийские военные могли заручиться у китайцев разрешением на смену режима в стране. Официальный Пекин эту информацию опроверг.

Что было дальше?

В понедельник, 13 октября, Чивенга сообщил о готовности армии вмешаться и прекратить гонения на сторонников Мнангагвы. В ответ правящая партия ЗАНУ-ПФ обвинила главу ВС страны в измене. Во вторник агентства Reuters и France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщали о двух танках, приблизившихся к Хараре.

В ночь на среду группа военнослужащих Зимбабве взяла под контроль здание государственной Телерадиовещательной корпорации.

Министр финансов Игнасиус Чомбо — один из главных союзников Мугабе — был арестован. Военные заблокировали дороги к правительственным зданиям, парламенту и судам, а также разместили в центре города бронетехнику.

При этом сами военнослужащие заверяли, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, президент в безопасности, а их цель — «призвать к ответственности преступников вокруг него».

Какова судьба Мугабе?

По данным News24, сейчас он и его семья находятся под домашним арестом.

В ближайшее время 93-летний лидер готовится подать в отставку.

По сообщениям в соцсетях, Эммерсон Мнангагва может быть объявлен временным президентом.

Главная оппозиционная партия «Движение за демократические перемены» призвала к мирному возвращению к конституционной демократии в стране. Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва поддержал восставших и высказал мнение, что нынешние события являются концом почти 40-летнего правления «диктатора» Мугабе.

Переворот в Зимбабве: у Мугабе есть сторонники в армии
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16:42 (мск)© Ньюстюб
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