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16:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин переизбран председателем Ассоциации городов Поволжья

(Город Казань KZN.RU, 15 ноября, Михаил Ченцов). Мэр Казани Ильсур Метшин переизбран председателем Ассоциации городов Поволжья.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Такое решение было принято на отчетно-выборном общем собрании членов АГП, проходящем в Казанской ратуше с участием заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Сухова.

На рассмотрение членов Ассоциации кандидатуру мэра Казани внес глава Ульяновска Сергей Панчин. По его словам, за три года под руководством Ильсура Метшина выполнена огромная работа по обмену опытом и лучшими практиками.

«Мы видим, какой темп набран сегодня в работе Ассоциации городов Поволжья. Перед нами поставлены новые важные задачи, поэтому снижать его никак нельзя», — отметил С. Панчин и предложил переизбрать И. Метшина на пост председателя АГП.

В свою очередь заместитель полпреда Алексей Сухов отметил, что Ильсур Метшин способен отстаивать интересы органов местного самоуправления на всех уровнях власти, в том числе и на международной арене. «Мы поддерживаем предложение и считаем возможным избрание Ильсура Раисовича председателем Ассоциации городов Поволжья», — сказал он.

Кандидатура Ильсура Метшина на пост председателя Ассоциации городов Поволжья была одобрена единогласно. Также в ходе заседания были избраны новые заместители председателя, которыми стали глава Чебоксар Алексей Ладыков и глава Ульяновска Сергей Панчин, а исполнительным директором Ассоциации был переизбран Владимир Репринцев.

Ильсур Метшин поблагодарил собрание за вновь оказанное доверие. «Это ответственно, почетно и накладывает на меня ответственность по новым задачам. Надеюсь, что в следующий отчетный период мы также вместе будем активно работать на благо наших жителей», — сказал Мэр Казани.

Справка

27 октября 1998 года в Самаре состоялось первое общее собрание руководителей семи крупнейших городов Поволжья — Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар. На собрании был подписан договор об учреждении Ассоциации — новой структуры взаимодействия муниципальных образований. Все города-члены Ассоциации являются центрами субъектов Российской Федерации, в них сконцентрированы основные экономические, энергетические и информационные ресурсы, вузы и научно-исследовательские учреждения Поволжья.

Мэр Казани Ильсур Метшин был избран председателем Ассоциации городов Поволжья в октябре 2014 года. Согласно Уставу АГП, председатель Ассоциации избирается общим собранием сроком на три года с правом переизбрания.

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