В Петербурге появится налог на роскошь

Сегодня городские депутаты поддержали инициативу Смольного и приняли в первом чтении соответствующие поправки в закон. Ужесточение коснется тех петербуржцев, которые владеют квартирами или нежилыми объектами с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Ставка для них уже со следующего года составит 2% от этой суммы, то есть более 6 миллионов рублей.