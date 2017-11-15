В Петербурге появится налог на роскошь
За шикарную квартиру придется дорого заплатить. В Петербурге появится обещанный налог на роскошь.
За шикарную квартиру придется дорого заплатить. В Петербурге появится обещанный налог на роскошь.
Сегодня городские депутаты поддержали инициативу Смольного и приняли в первом чтении соответствующие поправки в закон. Ужесточение коснется тех петербуржцев, которые владеют квартирами или нежилыми объектами с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Ставка для них уже со следующего года составит 2% от этой суммы, то есть более 6 миллионов рублей.
Среди депутатов, по заверению председателя парламента, обладателей таких хоромов нет. Впрочем, планка в 300 миллионов рублей может понизиться. Депутаты не исключают, что уменьшат предельную кадастровую стоимость. Сейчас, по данным парламента, в городе всего 6 квартир, на которые распространится налог на роскошь. И примерно 56 — нежилых помещений, зарегистрированных на физические лица. Все подробности парламентского дня в следующих выпусках «Вестей».