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16:03 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Ильшат Фазрахманов назначен вице-премьером — министром сельского хозяйства РБ

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова Ильшат Фазрахманов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министром сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Другим Указом Главы Республики Башкортостан Ирек Мухаметдинов освобождён от должности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в связи с переходом на другую работу.

Справка:

Фазрахманов Ильшат Ильдусович родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «ветеринария» и «бухгалтерский учёт и контроль».

Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции. В 2002 году — директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар». В 2002—2003 годах — исполнительный директор ООО «Лион-Агро». В 2003—2008 годах — главный специалист отдела экономической политики, главный консультант отдела экономики, финансов и внешних связей Управления экономической и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2008—2010 годах — главный консультант, советник отдела по работе с территориями Управления по работе с территориями, кадрового обеспечения и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2010—2012 годах — заведующий сводно-аналитическим отделом, заместитель начальника управления — заведующий отделом инфраструктурного развития Контрольно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2012 году — заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан. В 2012—2015 годах — директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2015—2016 годах — глава Администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

В 2016—2017 годах — министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.

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