Ильшат Фазрахманов назначен вице-премьером — министром сельского хозяйства РБ
Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова Ильшат Фазрахманов назначен заместителем
Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова Ильшат Фазрахманов назначен заместителем
Другим Указом Главы Республики Башкортостан Ирек Мухаметдинов освобождён от должности заместителя
Справка:
Фазрахманов Ильшат Ильдусович родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «ветеринария» и «бухгалтерский учёт и контроль».
Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера,
В 2008—2010 годах — главный консультант, советник отдела по работе с территориями Управления по работе с территориями, кадрового обеспечения и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2010—2012 годах — заведующий
В 2012 году — заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан. В 2012—2015 годах — директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2015—2016 годах — глава Администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
В 2016—2017 годах — министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.