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16:23 (мск), источник: ЕАН

Заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025» в Париже представили Познер и Лиепа

Телеведущий и писатель Владимир Познер и балерина Илзе Лиепа представили сегодня российскую заявку на «Экспо-2025» на сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже.

В работе сессии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также заявку представляли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор заявочного комитета «Экспо-2025» Светлана Сагайдак.

«Я был удивлён, когда узнал, что всемирное “Экспо” никогда не проводилось в России. Вам должно быть понятно, почему для россиян важно, чтобы выставка в 2025 году прошла в Екатеринбурге. В какой-то степени речь идет о национальной гордости», — обратился к собравшимся на французском языке Владимир Познер.

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Владимир Познер напомнил, что именно Екатеринбург вошел в 12 лучших городов для комфортного проживания по версии ЮНЕСКО.

Денис Мантуров также на французском языке поприветствовал присутствующих от лица правительства России.

«С 1851 года Россия всегда принимает участие во всех всемирных выставках. Наши павильоны неоднократно оказывались в числе лучших, и многие из них были отмечены и вошли в сокровищницу мировой архитектуры. Но мы все время были в гостях. Сейчас наступил тот самый момент, когда России можно предоставить почетное право провести выставку у себя дома», — сказал министр.

Мантуров сообщил, что Екатеринбург сегодня готовится принять матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, и во время подготовки к мундиалю город пережил настоящую инфраструктурную революцию.

Кроме того, отметил он, во время ЧМ-2018 будет предусмотрена упрощенная процедура въезда на территорию России и во время проведения «Экспо-2025» будут применены те же самые подходы.

Илзе Лиепа, рассказывая членам Международного бюро выставок о Екатеринбурге, назвала его музеем под открытым небом и третьим центром музыкальной, творческой и культурной деятельности в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, одним из несомненных преимуществ Екатеринбурга является его выгодное географическое положение и возможность проведения выставки сразу на двух континентах — в Европе и Азии.

«Свердловская область — удобный транспорт-логистический центр. Мы — научный, индустриальный центр страны. Екатеринбург — это уникальный город, амбициозный, дерзкий, молодой. И нам есть что показать. Потому мы ставим самую высокую планку, чтобы достичь самых смелых целей», — убежден глава региона.

Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за «Экспо» являются Баку, Париж и Осака. Решение о том, где пройдет выставка, будет принято через год.

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