Атамбаев: не буду извиняться и кланяться в ноги лидерам соседних стран

Источник: Sputnik

По словам Атамбаева, для развития бизнеса необходим крупный рынок и Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз «с большими надеждами». Он заметил, что считает это правильным решением и страна должна оставаться в объединении. Однако фактически республика уже больше месяца отрезана от ЕАЭС.

«Все это по прихоти руководства Казахстана… Этого не видят только полные идиоты, и те, кто не хочет видеть, пишет заказные статьи. Кыргызстану устроили блокаду за требование уважать законы и не вмешиваться во внутренние дела. Если все зависит не от соглашений, а от капризов некоторых президентов, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным экономическим блоком? Меня поражает безразличие руководителей стран союза и главы ЕЭК Тиграна Саргсяна, который должен в колокола бить. Им абсолютно наплевать,» — заявил Атамбаев.

Он считает, что действия руководства Казахстана и бездействие Евразийской экономической комиссии наносят непоправимый ущерб репутации ЕАЭС. Глава Кырыгзстана напомнил о газовой блокаде со стороны Узбекистана в 2014 году и напомнил, что тогда многие предлагали ему поехать в Ташкент с поклоном.

Атамбаев призвал избранного президента, премьер-министра и спикера ЖК не допускать подобных ситуаций.

«Если мы себя не уважаем, кто нас будет уважать? Сейчас политиканы тоже вопят, что надо извиниться, в ножки поклониться… Это говорит “политическое дерьмо”, которому абсолютно не дорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что потребовал уважать законы Кыргызстана, не вмешиваться во внутренние дела? Прощения должен просить не Атамбаев, а тот, кто нагло лезет в дела другой страны и хотел посадить свою “шестерку”. “Шестерка” сядет, но не в президентское кресло, а на нары», — заявил президент.