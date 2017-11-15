В Генпрокуратуре частично обновился руководящий состав
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Генпрокуратуре Узбекистана назначены новые сотрудники на руководящие должности.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Генпрокуратуре Узбекистана назначены новые сотрудники на руководящие должности.
Указами Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2017 года:
— Самадов Салом Исматович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан.
— Таджиев Эркабай Аминович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан.
— Игамов Джахонгир Хусанович назначен начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, сообщается на сайте Генпрокуратуры.