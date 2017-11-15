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17:00 (мск), источник: Sputnik

В Генпрокуратуре частично обновился руководящий состав

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Генпрокуратуре Узбекистана назначены новые сотрудники на руководящие должности.

Указами Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2017 года:

— Самадов Салом Исматович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан.

— Таджиев Эркабай Аминович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан.

— Игамов Джахонгир Хусанович назначен начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

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