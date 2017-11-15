Аксенов считает, что украинская резолюция по Крыму одобряет блокады и диверсии

Источник: РИА "Новости"

14 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял предложенную Украиной проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму, который «осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма».

«Эта резолюция фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма. Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокады полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть это политика государственного терроризма. Абсолютно очевидно, что тему прав человека в очередной раз используют в качестве оружия в гибридной войне против России. Считаю, что это подрывает авторитет ООН», — заявил Аксенов.

Глава Республики подчеркнул, что посетившие крымский полуостров иностранные политики и общественные деятели не зафиксировали здесь никаких нарушений прав человека. Только в этом году на полуострове побывали делегации из 60 стран и «ни одна из них не обнаружила на полуострове никаких следов «аннексии» и «оккупации», отметил Аксенов. Между тем о нарушениях прав заявляют те, кто в российском Крыму не был и не знаком с ситуацией лично.

«Простой пример: в резолюции содержится требование обеспечить “доступность образования на украинском и крымско-татарском языках”. Но ведь оба языка имеют статус государственных наряду с русским языком, это гарантируется конституцией нашей Республики. На сегодняшний день в нашей республике действует 15 общеобразовательных организаций с крымско-татарским языком обучения», — приводит пример Сергей Аксенов.

Вместе с тем украинские власти, заявляя об ущемлении по национальному признаку в Крыму, недавно приняли закон об образовании, фактически запрещающий обучение на языках национальных меньшинств, добавил глава Крыма.

Он также подчеркнул, что распределение голосов при голосовании за украинский проект резолюции в ООН показывает, что отнюдь не все мировые страны поддерживают позицию Украины.

«Против предложенного Киевом документа проголосовали 25 стран, в том числе Индия и Китай — крупнейшие государства планеты. Еще 77 стран воздержались. Поддержали резолюцию менее половины стран-членов Генассамблеи (41%). И это несмотря на колоссальное давление США и их сателлитов. Уверен, что киевский режим должен быть и будет изгоем в мировом сообществе. А его руководители и идейные вожди должны не штамповать лживые резолюции, а сидеть на скамье подсудимых международного трибунала», — подытожил Аксенов.