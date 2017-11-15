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17:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Помощник полпреда президента положительно оценил подготовку Воронежа к ЧМ-2018

Помощник полномочного представителя президента в ЦФО Георгий Бурцев посетил воронежские стадионы «Локомотив» и «Чайка» в среду, 15 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Бурцев положительно охарактеризовал ход подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в Воронеже и отметил высокую организованность и слаженность работы федеральных и местных структур в решении всех вопросов, сообщил пресс-центр областного правительства.

В среду, 15 ноября, в правительстве области прошло заседание межведомственной рабочей группы по подготовке к проведению ЧМ-2018 в Воронеже. Руководитель управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин сообщил, что требования FIFA к условиям проживания команд, а также тренировочным полям и спортивным сооружениям на стадионах «Локомотив» и «Чайка» соблюдены.

Реконструкцию тренировочных площадок завершат до 30 ноября. На площадках предусмотрено необходимое медицинское обеспечение спортсменов. Особое внимание уделили вопросам безопасности и антитеррористической защищенности.

Контекст

Губернатор Алексей Гордеев предложил включить Воронежскую область в список регионов, которые примут участников ЧМ-2018, в августе 2014 года. Минспорт РФ поддержал инициативу областного правительства. В качестве тренировочных полей Воронеж предложил стадионы «Чайка» и «Локомотив». Официально о включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года.

Проекты реконструкции стадионов «Чайка» и «Локомотив» выполнила московская компания «Бамард», субподрядчиком стало воронежское бюро «ПГС проект». Стоимость проектно-изыскательских работ, которые профинансировал городской бюджет, составила 12,06 млн рублей. Управление муниципальных закупок мэрии Воронежа реконструкцию воронежских стадионов «Чайка» и «Локомотив» оценило в 284,3 млн рублей. Срок завершения работ — 30 ноября 2017 года.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2018 привозили в Воронеж 26 октября. Тур кубка состоялся в преддверии ЧМ-2018.

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