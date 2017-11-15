Аксенов назначил главу Госкомитета дорожного хозяйства Крыма

«Постановляю принять на государственную гражданскую службу Республики Крым Карпова Сергея Васильевича и назначить его на должность председателя Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым», — говорится в документе.

Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма создан в конце июля этого года. Ранее о его образовании сообщил вице-премьер РК Виталий Нахлупин. Госкомитет выделен из структуры министерства транспорта Республики. В поле его деятельности входит реконструкция и содержания всех дорог региона, в том числе муниципальных.