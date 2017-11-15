Аксенов назначил главу Госкомитета дорожного хозяйства Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Руководителем Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым стал Сергей карпов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Руководителем Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым стал Сергей карпов.
Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на сайте Совмина.
«Постановляю принять на государственную гражданскую службу Республики Крым Карпова Сергея Васильевича и назначить его на должность председателя Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым», — говорится в документе.
Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма создан в конце июля этого года. Ранее о его образовании сообщил
До назначения в Крым Карпов Сергей Васильевич работал начальником