Госдума приняла во втором чтении законопроект о калининградской ОЭЗ

Согласно документу, для резидентов Калининградской ОЭЗ устанавливается налоговая ставка на прибыль в размере 0%. Она сохраняется в течение шести налоговых периодов. В течение следующих шести налоговых периодов ставка будет 10%. Помимо этого, законопроект устанавливает пониженные тарифы страховых взносов для организаций — резидентов ОЭЗ, которые создают новые рабочие места.

В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят систему со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны. Соответствующий закон о Калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение в администрацию президента. Алиханов заявлял, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ. 9 августа законопроекты внесли в Госдуму РФ. 26 сентября поправки к закону об ОЭЗ в Калининградской области поддержал Совет Федерации.