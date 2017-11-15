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17:37 (мск), источник: Клопс.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект о калининградской ОЭЗ

Госдума во втором чтении приняла законопроект о льготах по налогам и взносам для резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Клопс.ru

Согласно документу, для резидентов Калининградской ОЭЗ устанавливается налоговая ставка на прибыль в размере 0%. Она сохраняется в течение шести налоговых периодов. В течение следующих шести налоговых периодов ставка будет 10%. Помимо этого, законопроект устанавливает пониженные тарифы страховых взносов для организаций — резидентов ОЭЗ, которые создают новые рабочие места.

В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят систему со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны. Соответствующий закон о Калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение в администрацию президента. Алиханов заявлял, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ. 9 августа законопроекты внесли в Госдуму РФ. 26 сентября поправки к закону об ОЭЗ в Калининградской области поддержал Совет Федерации.

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