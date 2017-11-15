Главный судебный пристав Воронежской области перешла работать в прокуратуру
Главный судебный пристав Воронежской области Вера Попова покинула свой пост. Она перешла на работу в прокуратуру.
Главный судебный пристав Воронежской области Вера Попова покинула свой пост. Она перешла на работу в прокуратуру.
В среду, 15 ноября, её назначили на должность старшего помощника прокурора области по пенсионному обеспечению. На этой должности Вера Попова сменила Татьяну Вальяникову, ушедшую на пенсию
58-летняя Вера Попова имеет высшее юридическое образование. Она работала в управлении юстиции администрации области, а с 2006 года возглавляла региональное УФССП.
Отметим, что УФССП России по Воронежской области теперь с приставкой исполняющего обязанности возглавляет Руслан Паринов.