Рустэм Хамитов уволил вице-премьера и главу управления ветеринарии
Распоряжением Главы республики Башкортостан освободили от должности
Распоряжением Главы республики Башкортостан освободили от должности
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Кроме этого, Рустэм Хамитов вынес решение об увольнении главы ветеринарии региона Вакила Буранбаева. На эту должность назначили Азата Зиганшина. Последние семь лет он выполнял обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства.
Вероятнее всего, решение об увольнении было принято после серии вспышек ящура на территории республики.
Напомним, распространяемый вирус обнаружили у коров и свиней в селах Ермухаметово, Урмекеево, Кандры и деревне