Рустэм Хамитов уволил вице-премьера и главу управления ветеринарии

Экс-вице-премьер Ирек Мухаметдинов курировал сельское хозяйство. На эту должность он вступил в марте 2016 года, а ранее с 2011-го руководил региональным отделением «Россельхозбанк».

Новым вице-премьером Глава Башкирии назначил Ильшата Фазрахманова, который стал главой министерства сельского хозяйства в декабре 2016 года и возглавлял Давлекановский район.

Кроме этого, Рустэм Хамитов вынес решение об увольнении главы ветеринарии региона Вакила Буранбаева. На эту должность назначили Азата Зиганшина. Последние семь лет он выполнял обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства.

Вероятнее всего, решение об увольнении было принято после серии вспышек ящура на территории республики.