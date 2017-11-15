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18:01 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов уволил вице-премьера и главу управления ветеринарии

Распоряжением Главы республики Башкортостан освободили от должности вице-премьера Ирека Мухаметдинова, который курировал сельское хозяйство и главу ветеринарного ведомства республики Вакила Буранбаева, сообщает пресс-служба Главы РБ.

Экс-вице-премьер Ирек Мухаметдинов курировал сельское хозяйство. На эту должность он вступил в марте 2016 года, а ранее с 2011-го руководил региональным отделением «Россельхозбанк».
Новым вице-премьером Глава Башкирии назначил Ильшата Фазрахманова, который стал главой министерства сельского хозяйства в декабре 2016 года и возглавлял Давлекановский район.

Кроме этого, Рустэм Хамитов вынес решение об увольнении главы ветеринарии региона Вакила Буранбаева. На эту должность назначили Азата Зиганшина. Последние семь лет он выполнял обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства.
Вероятнее всего, решение об увольнении было принято после серии вспышек ящура на территории республики.

Напомним, распространяемый вирус обнаружили у коров и свиней в селах Ермухаметово, Урмекеево, Кандры и деревне Каран-Елга Туймазинского района, а также в селе Копей-Кубово Буздякского района республики. Предположительно, он был завезен фермером из Средней Азии вместе с зараженными овцами. По данному делу следкомом Башкирии было возбуждено уголовное дело. Всего пришлось ликвидировать около 1 700 голов скота. Власти республики подсчитали размер ущерба от вируса ящура — он составил около 60 миллионов рублей.

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