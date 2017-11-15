Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики
Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива» экономиста Андрея Нечаева. Переговоры с партии ПАРНАС Михаила Касьянова не увенчались успехом.
Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива» экономиста Андрея Нечаева. Переговоры с партии ПАРНАС Михаила Касьянова не увенчались успехом.
Избирательный штаб телеведущей Ксении Собчак, заявившей об участии в президентских выборах, определился со схемой ее выдвижения. Телеведущую выдвинет партия «Гражданская инициатива», рассказали Русской службе
Представитель Собчак Ксения Чудинова отметила, что Собчак открыта ко всем предложениям, и сама же несколько раз об этом говорила. «Андрей Нечаев прав в том смысле, что “подозрения небеспочвенны”, — мы ведем переговоры с разными демократическими силами, — но делать заявления мы еще не готовы», — заявила
Кандидат не верит
Партия «Гражданская инициатива» была создана и зарегистрирована в 2013 году. Как гласит описание на сайте партии, она «создавалась на волне протестных выступлений 2011 — 2012 годов», которые члены партии поддерживали. Программа партии гласит, что ее главная цель — это «превращение России в современную, уважаемую в мире страну, в которой обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого из нас».
Единственный известный человек в этой партии — ее председатель Андрей Нечаев. В 1992—1993 гг. Нечаев был министром экономики России. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году Нечаев баллотировался в федеральном списке «Партии роста» Бориса Титова.
В октябре Нечаев на своей странице в Facebook написал о Собчак, что считает «выдвижение на высший пост человека, который в последние годы не занимался политикой и не участвовал ни в каких выборах, как минимум, вызывающим вопросы».
«Совершенно очевидно, что никаких шансов быть избранной у Собчак нет», — написал Нечаев, отметив, что сама Собчак к нему с просьбой выдвинуться от его партии не обращалась.
Позже он говорил, что не разделяет лозунг Собчак «Против всех».
За 2016 год «Гражданская платформа» потратила 224 тысячи рублей, следует из финансового отчета партии, опубликованного на сайте ЦИК. На сайте партии указаны адреса более 50 региональных отделений.
Неудавшиеся переговоры
Штаб Собчак также вел переговоры с партией ПАРНАС и ее лидером Михаилом Касьяновым, первым об этом написал РБК. Касьянов уже встречался с Собчак лично и обсуждал возможность выдвижения телеведущей от партии, об этом говорила и сама Собчак. О результате переговоров ни одна сторона не сообщила.
13 ноября появилось заявление ПАРНАСа, подписанное Касьяновым с призывом к оппозиционным кандидатам объединиться и создать коалицию на президентских выборах. Касьянов обратился к Собчак, а также к основателю партии «Яблока» Григорию Явлинскому и Алексею Навальному. В документе отмечалось, что участие оппозиции в президентских выборах может быть эффективным «только если демократы идут вместе».
Зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин сказал
Он отметил, что штаб Собчак хотел воспользоваться региональной сетью ПАРНАСа в ходе кампании, но часть руководства партии выступила против этого.
Собеседник в штабе Собчак сказал
«Гражданская инициатива» перед выборами в Госдуму, в 2015 году была союзницей ПАРНАСа и состояла в одной коалиции с ним. Демократическая коалиция была создана
Ни ПАРНАС, ни «Гражданская инициатива» на выборах 2016 года ни одного депутата в Госдуму не провели. «Гражданская инициатива» в них вовсе в итоге не участвовала, ПАРНАС набрал 0,73%.
Собчак объявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году, назвав себя кандидатом «против всех». Ее штаб возглавил Игорь Малашенко.
За сбор подписей и координацию работу волонтеров в штабе первоначально отвечал российский политтехнолог Алексей Ситников — участник избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году и консультант главы украинской «Батькивщины» Юлии Тимошенко.
Тем не менее в конце октября Ситников объявил о своем уходе из штаба
Сама Собчак в интервью Русской службе объяснила, что посмотрела на работу Ситникова в течение двух недель «и поняла, что целесообразнее двигаться другим путем — чтобы и сэкономить, и сделать работу эффективной».
Заменой Ситникова в штабе стал Тимур Валеев из «Открытой России» Михаила Ходорковского. 8 ноября он подтвердил, что будет отвечать, в том числе, за сбор подписей.