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19:00 (мск), источник: Noi.md

Филип обеспокоен неудачной приватизацией последних лет

На сегодняшнем заседании кабмина премьер-министр Павел Филип говорил о проблеме приватизации государственных объектов на основе так называемого инвестиционного конкурса, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Премьер потребовал от своих подчиненных расторгнуть договоры о приватизации со всеми хозяйствующими субъектами, которые нарушили обязательства по созданию рабочих мест и инвестированию в объект. Филип попросил подготовить список всех объектов, приватизированных с нарушением действующего законодательства.

«Мы предоставили участникам конкурса возможность купить объекты по сниженной цене на основе инвестиционной программы, то есть они должны сделать инвестиции и создать новые рабочие места. Мы думали, что так будет лучше, ведь они гарантировали создать рабочие места, но, к сожалению, не везде они были созданы», — сказал премьер-министр.

В качестве примера Филип привел неудачную приватизацию районных кинотеатров, которые были приватизированы и до сих пор находятся в состоянии упадка. То же самое происходит и с промышленными парками.

«Промышленный парк в Чимишлии должен был создать 800 рабочих мест, а создано всего лишь два, промышленный парк в Комрате — 2260, но до сих пор создано всего одно рабочее место. Что-то не так», — заметил Филип на сегодняшнем заседании правительства.

Премьер напомнил и неудачную приватизацию гостиницы «Националь», расположенной в самом центре столицы, которая постепенно разрушается.

«У меня к вам просьба: за неделю обозначить всех, кто не выполнил обязательства, полученные в ходе инвестиционного конкурса, мы пойдем на расторжение договоров о приватизации, вручим претензии о расторжении каждой компании», — подытожил Филип.

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