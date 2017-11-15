Путин утвердил 24 критерия эффективности властей регионов
Эффективность органов исполнительной власти в регионах будет оценена по 24 критериям, которые были утверждены президентом России Владимиром Путиным.
Эффективность органов исполнительной власти в регионах будет оценена по 24 критериям, которые были утверждены президентом России Владимиром Путиным.
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 октября года, следующего за отчетным, представлять в правительство Российской Федерации доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России и их планируемых значениях на трехлетний период», — говорится в тексте официального документа.
Среди 24 критериев, указанных в документе — ожидаемая продолжительность жизни при рождении, динамика реальной среднемесячной начисленной зарплаты, коэффициент доступности жилья, уровень преступности, коэффициент миграционного прироста, доля жителей региона, столкнувшихся с проявлением коррупции и другие.