Путин утвердил 24 критерия эффективности властей регионов

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 октября года, следующего за отчетным, представлять в правительство Российской Федерации доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России и их планируемых значениях на трехлетний период», — говорится в тексте официального документа.