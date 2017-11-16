Делегация немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн посетит воронежские предприятия

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Более 20 членов немецкой делегации федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) приедут в Воронеж. Визит гостей запланирован в период с 21 по 24 ноября, сообщил пресс-центр облправительства.

Члены делегации планируют посетить предприятия промышленной и сельскохозяйственной направленности, а также культурные объекты региона. Во время визита делегация проведет переговоры с областным правительством по установлению двустороннего сотрудничества. В частности, речь пойдет об экономике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, образования, здравоохранения, культуры.

В июле 2017 года делегация Воронежской области во главе с губернатором Алексеем Гордеевым посетила федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн с рабочим визитом. Члены делегации ознакомились с работой местных предприятий и организаций, производящие оборудование для сельского хозяйства и работающие в сфере нефтехимической, фармацевтической промышленности и вторичной переработки.