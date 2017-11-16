Делегация немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн посетит воронежские предприятия
Визит запланирован в период с 21 по 24 ноября.
Визит запланирован в период с 21 по 24 ноября.
Более 20 членов немецкой делегации федеральной земли
Члены делегации планируют посетить предприятия промышленной и сельскохозяйственной направленности, а также культурные объекты региона. Во время визита делегация проведет переговоры с областным правительством по установлению двустороннего сотрудничества. В частности, речь пойдет об экономике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, образования, здравоохранения, культуры.
В июле 2017 года делегация Воронежской области во главе с губернатором Алексеем Гордеевым посетила федеральную землю