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10:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Делегация немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн посетит воронежские предприятия

Визит запланирован в период с 21 по 24 ноября.

Источник: Reuters

Более 20 членов немецкой делегации федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) приедут в Воронеж. Визит гостей запланирован в период с 21 по 24 ноября, сообщил пресс-центр облправительства.

Члены делегации планируют посетить предприятия промышленной и сельскохозяйственной направленности, а также культурные объекты региона. Во время визита делегация проведет переговоры с областным правительством по установлению двустороннего сотрудничества. В частности, речь пойдет об экономике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, образования, здравоохранения, культуры.

В июле 2017 года делегация Воронежской области во главе с губернатором Алексеем Гордеевым посетила федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн с рабочим визитом. Члены делегации ознакомились с работой местных предприятий и организаций, производящие оборудование для сельского хозяйства и работающие в сфере нефтехимической, фармацевтической промышленности и вторичной переработки.

Шлезвиг-Гольштейн — земля на севере ФРГ. Столица — город Киль. На севере граничит с Данией, на юге — со свободным городом Гамбургом, а также с землями Мекленбург — Передняя Померания и Нижняя Саксония. Основные отрасли хозяйства — логистика (морские и шоссейные транспортные перевозки), сельское хозяйство, рыбный и морской промысел.

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