Сатка станет первым в Челябинской области «умным городом»

Соответствующее соглашение подписано между правительством региона и «Ростелекомом», Подписи в документе поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский. Также заключено соглашение между «Ростелекомом» и администрацией Саткинского района. В рамках реализации проекта будут проведены работы по разработке, внедрению и монетизации цифровых сервисов, их интеграции в единую платформу, а также решены задачи инновационного развития, повышения эффективности государственного и муниципального управления, внедрение технологий промышленного интернета и т. д.

Как отметил Борис Дубровский на встрече с руководством ПАО «Ростелеком», для выравнивания территорий необходимо развивать инфраструктуру: медицинскую, образовательную, транспортную, телекоммуникационную. «Уже сегодня мы реализуем ряд шагов по созданию “умного” города через внедрение системы “Безопасный город”, через создание кластеров по обращению с твердыми коммунальными отходами, через трехуровневую систему учреждений здравоохранения», — пояснил глава региона.

Михаил Осеевский отметил, что Ростелеком реализует в Сатке энергосервисный проект, который позволит городу ежегодно экономить свыше 1,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии. «До конца года на 53 улицах города будет установлено 2274 модернизированных светильника отечественного производства», — поделился планами президент Ростелекома.

Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков добавил, что при внедрении концепции «умного города» будут разрабатываться новые проекты под потребности жителей и использоваться уже существующие разработки. «Мы надеемся, что реализация пилотного проекта позволит сделать город привлекательным для молодых специалистов, а планируемые к внедрению подсистемы будет способствовать улучшению социальной стабильности города и его жителей, комфортному пребыванию гостей районного центра», — отметил градоначальник.

Борис Дубровский рекомендовал подключить в реализации проекта всех профильных министров. «Умный город — это элемент социального запроса, который мы, как заказчики, должны сформировать», — подытожил губернатор.