Путин поддержал инициативу о масштабном обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
Президент России сообщил, что поддержал предложение лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.
Президент России сообщил, что поддержал предложение лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Луганской и Донецкой народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Как сообщил
«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким», — сказал Песков. «Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — добавил он.
«Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу», — сообщил Песков. «Вместе с тем, они обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», — сообщил