Путин поддержал инициативу о масштабном обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Луганской и Донецкой народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства, руководители республик Донбасса в целом поддержали инициативу.

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«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким», — сказал Песков. «Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — добавил он.