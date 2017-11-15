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22:47 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал инициативу о масштабном обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Президент России сообщил, что поддержал предложение лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Луганской и Донецкой народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства, руководители республик Донбасса в целом поддержали инициативу.

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«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким», — сказал Песков. «Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — добавил он.

«Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу», — сообщил Песков. «Вместе с тем, они обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

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