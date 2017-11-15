Не менее 30 человек задержаны в ходе массовых беспорядков в центре Брюсселя
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Не менее 30 человек задержаны в среду в ходе беспорядков, устроенных молодежью в историческом центре Брюсселя, сообщает
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Не менее 30 человек задержаны в среду в ходе беспорядков, устроенных молодежью в историческом центре Брюсселя, сообщает
По данным местной полиции, на которую ссылается издание, на площадь Монэ, где произошли беспорядки, было вызвано 50 спецназовцев и сотрудников федеральной полиции Бельгии.
Молодежь начала громить витрины магазинов и припаркованные машины, опрокидывать мусорные урны и срывать дорожные знаки.
Официальных данных о пострадавших пока нет.