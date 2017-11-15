Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото)
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15 ноября, источник: Интерфакс

Не менее 30 человек задержаны в ходе массовых беспорядков в центре Брюсселя

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Не менее 30 человек задержаны в среду в ходе беспорядков, устроенных молодежью в историческом центре Брюсселя, сообщает интернет-портал бельгийского издания Dernier Heure.

Источник: AP 2017

По данным местной полиции, на которую ссылается издание, на площадь Монэ, где произошли беспорядки, было вызвано 50 спецназовцев и сотрудников федеральной полиции Бельгии.

Беспорядки возникли после того, как полиция попыталась сдержать несколько сотен молодых людей, собравшихся на площади для встречи с известным в социальных сетях персонажем, которого знают под ником Vargasss92; он также задержан.

Молодежь начала громить витрины магазинов и припаркованные машины, опрокидывать мусорные урны и срывать дорожные знаки.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
9 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики
Путин одобрил обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
ЦБ пригрозил банкам «вниманием» за высокие ставки по вкладам
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь