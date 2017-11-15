Не менее 30 человек задержаны в ходе массовых беспорядков в центре Брюсселя

По данным местной полиции, на которую ссылается издание, на площадь Монэ, где произошли беспорядки, было вызвано 50 спецназовцев и сотрудников федеральной полиции Бельгии.

Беспорядки возникли после того, как полиция попыталась сдержать несколько сотен молодых людей, собравшихся на площади для встречи с известным в социальных сетях персонажем, которого знают под ником Vargasss92; он также задержан.