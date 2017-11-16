Главный воронежский гаишник передал губернатору вопросы к «свекловозам»

Источник: govvrn.ru

В среду, 15 ноября 2017 года, губернатор Алексей Гордеев провел встречу с Евгением Шаталовым — начальником управления ГАИ Воронежской области.

Темой обсуждения стала безопасности дорожного движения в регионе. По словам гаишника, в адрес госинспекции поступает немало вопросов, которые связаны с проблемами из-за перевозки по дорогам сельскохозяйственной продукции.

Автомобилисты нередко тех, кто «теряет» по пути с/х продукцию, называют «свекловозами». После них дороги становятся грязными и, главное, скользкими. И это может привести к ДТП.