В Госдуме оценили намерение Украины вернуть Крым

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма». Принятый в первом чтении законопроект, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию «антитеррористической».

«Это очередной блеф. Уверен, что этот документ написан под диктовку западных кукловодов, так как сами украинские политики несостоятельны ничего сделать без указаний извне. Заявления о возвращении Крыма — это их личные домыслы, нездоровые интерпретации в отношении российской территории. Планы, которые они рисуют насчет Крыма, невыполнимые, и даже надежды никакой нет на те мечты, которые они хотят реализовать в какой-то долгосрочной перспективе» Шеремет

По его словам, российский статус Крыма не подлежит пересмотру.

«Нас вообще не интересует, чем занимаются украинские власти и что они декларируют, только жалко украинский народ», — заявил депутат.