Частные российские компании займутся разминированием Сирии

Источник: РИА "Новости"

Москва намерена задействовать частные компании в разминировании населенных пунктов Сирии. Этот вопрос рассматривался на заседаниях комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом «Известиям» сообщили высокопоставленные источники, знакомые с ходом проработки инициативы. Эти сведения подтвердили и в самом комитете верхней палаты парламента.

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В сирийском министерстве обороны «Известиям» сказали, что допускают привлечение частных фирм к разминированию при выполнении некоторых условий. Готовность начать работу в стране в контакте с российскими военными выразили «Известиям» в двух компаниях, разрабатывающих технику для силовых структур.

В России ищут возможность привлекать частные компании к разминированию населенных пунктов Сирии. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

— Специальная рабочая группа, состоящая из представителей Министерства обороны, МЧС и спецслужб, прорабатывает вопрос участия российских коммерческих высокотехнологичных компаний в проведении работ по разминированию отдельных районов Сирии. Россия может привлечь к этому частные компании, специализирующиеся на разработке и изготовлении специальной робототехники.

Подрядчики будут проходить особую проверку перед тем, как получить аккредитацию для работы в Сирии. Приоритет будет отдаваться крупным корпорациям, использующим высокие технологии и автоматизированные устройства. Когда будут разрешены все правовые и финансовые вопросы, можно будет подписывать межправительственное соглашение и объявлять государственный тендер, — пояснил «Известиям» один из собеседников.

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По словам другого источника, предполагается, что финансироваться этот процесс будет по схеме «50 на 50» (Россия и Сирия), а в дальнейшем целиком ляжет на плечи Дамаска.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подтвердил «Известиям», что Москва действительно готова к привлечению российских частных компаний для поиска и обезвреживания взрывных устройств, оставшихся после боевых действий в Сирии.

— В России есть практика, когда приглашаются высококлассные специалисты, отставные военные, работающие в частных структурах, для разрешения технических проблем, в частности разминирования. Сейчас идет разработка и определение оптимального формата. Сирия без помощи России не справится с этими вопросами. Террористы заминировали не только различные объекты городской инфраструктуры, но и дома простых людей. Для разминирования потребуется много времени и сил. Оптимальное решение скоро будет найдено и объявлено, — заверил сенатор.

Как отметил в беседе с «Известиями» глава отдела информации политического управления министерства обороны Сирии Самир Сулейман, российские фирмы могут принять участие в разминировании территорий при условии, что это будет скоординировано с официальным Дамаском.

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— Прежде всего решение об их привлечении должны принять российские власти. В то же время любые действия, согласованные между сирийскими и российскими властями и профильными ведомствами и способствующие устранению последствий присутствия террористов, можно только приветствовать, — отметил Самир Сулейман.

Сами частные компании также готовы принять участие в разминировании. Организатор ежегодного форума Inter Security Forum, президент компании «Интерполитех» Игорь Севалкин сказал «Известиям», что российские фирмы обладают техническими возможностями и готовы этим заняться, однако любые решения по таким вопросам находятся в абсолютной компетенции государства.

В руководстве специализированного предприятия СЕТ-1, разрабатывающего технику для силовых структур, подтвердили намерение участвовать в работах.

— Наша компания производит сложные дистанционно управляемые комплексы, которые помогают саперам получать видео- и телеметрическую информацию из труднодоступных и опасных зон. Это оборудование уже показало свою эффективность при разминировании Пальмиры. В наших планах — дальнейшее совершенствование комплексов, исходя из пожеланий и запросов наших заказчиков, а также развитие и укрепление сотрудничества с государственными силовыми структурами, — сказал «Известиям» глава компании Сергей Ефременков.

Проблема разминирования в Сирии стоит очень остро. Речь идет как о неразорвавшихся боеприпасах, так и об огромном количестве самодельных взрывных устройств, которые оставляют после себя боевики.