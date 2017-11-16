Путина попросили увеличить число полицейских в Омске

«Очень Вас прошу пересмотреть свое решение по поводу патрульно-постовой службы. У нас в городе стали очень часто гореть автомобили, а там и до убийств скоро дойдет. Прошу Вас вернуть ППС в Омске на улицы в том объеме, в котором они находились до момента сокращения штата сотрудников», — обращается неизвестный к президенту.