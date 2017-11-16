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08:21 (мск), источник: СуперОмск

Путина попросили увеличить число полицейских в Омске

Обращение к президенту России Владимиру Путину размещено на одном из сайтов, где публикуются открытые письма к главе государства.

Среди прочих отметилась просьба о увеличении числа полицейских.

«Очень Вас прошу пересмотреть свое решение по поводу патрульно-постовой службы. У нас в городе стали очень часто гореть автомобили, а там и до убийств скоро дойдет. Прошу Вас вернуть ППС в Омске на улицы в том объеме, в котором они находились до момента сокращения штата сотрудников», — обращается неизвестный к президенту.

Впрочем, как пояснили «СуперОмску» в региональном УМВД, нынешняя численность полицейских достаточна для эффективного выполнения поставленных задач.

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