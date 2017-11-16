Путина попросили увеличить число полицейских в Омске
Обращение к президенту России Владимиру Путину размещено на одном из сайтов, где публикуются открытые письма к главе государства.
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Обращение к президенту России Владимиру Путину размещено на одном из сайтов, где публикуются открытые письма к главе государства.
Среди прочих отметилась просьба о увеличении числа полицейских.
«Очень Вас прошу пересмотреть свое решение по поводу
Впрочем, как пояснили «СуперОмску» в региональном УМВД, нынешняя численность полицейских достаточна для эффективного выполнения поставленных задач.