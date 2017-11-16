Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
7 неловких вопросов сексологу
Путин и посланец Киева встретились в монастыре (фото)
Шансы России на ЧМ-2018: прогноз футбольного эксперта и тренера
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
02:07 (мск), источник: РИА Новости

Госдума рассмотрит закон о пожизненных сроках за вербовку террористов

Госдума рассмотрит в четверг в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник: РИА Новости

Автором законопроекта выступил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Соответствующие поправки предлагается внести в 205.1 статью УК РФ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую и террористическую деятельность в целом.

Читайте также
Минюст потребовал дисквалифицировать адвоката одного из обвиняемых по делу о теракте в Петербурге

«Необходимость реализации законодательной инициативы обусловлена тем, что терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым “рынком труда” и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями», — отмечает автор инициативы.

На этом фоне представляются чрезвычайно опасными призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное их оправдание, подчеркивает депутат.

«Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает “комиссионные”. Их сумма колеблется в зависимости от “ценности” завербованного», — говорится в пояснительных документах.

Предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участия в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), частями третьей и четвертой статьи 206 (захват заложника), частью четвертой статьи 211 (угон воздушного судна, сопряжённый с совершением теракта) УК РФ, а также подготовку, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений или руководство его совершением, а равно финансирование или терроризма по части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тереза Мэй пытается спасти Британию, вызывая дух Путина
Глава Хакасии признался, что 'не очень любит' отшельницу Агафью Лыкову
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики
ЦБ пригрозил банкам «вниманием» за высокие ставки по вкладам
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
В ходе беспорядков в Брюсселе задержаны не менее 30 человек
Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь