Госдума рассмотрит закон о пожизненных сроках за вербовку террористов

Источник: РИА Новости

Автором законопроекта выступил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Соответствующие поправки предлагается внести в 205.1 статью УК РФ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую и террористическую деятельность в целом.

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«Необходимость реализации законодательной инициативы обусловлена тем, что терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым “рынком труда” и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями», — отмечает автор инициативы.

На этом фоне представляются чрезвычайно опасными призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное их оправдание, подчеркивает депутат.

«Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает “комиссионные”. Их сумма колеблется в зависимости от “ценности” завербованного», — говорится в пояснительных документах.