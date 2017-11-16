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05:16 (мск), источник: ТАСС

Госдеп: в России неправильно истолковывают закон США об иноагентах

Представитель Госдепартамента заявил, что FARA не используется как средство ограничения политической свободы и не вводит никаких ограничений финансирования.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) истолковывают в России неправильно. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента, комментируя возможность признания ряда американских СМИ в РФ иноагентами в качестве ответной меры за давление, которое было оказано местным минюстом на RT America.

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Госдума одобрила в среду законопроект, который позволяет признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов, им также будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

«Мы внимательно следим за тем, станет ли этот законопроект законом, и как он будет применяться, — отметил представитель Госдепа, добавив, что в США обратили внимание на то, что «в официальных российских заявлениях данный законопроект увязывается с требованием минюста США к RT зарегистрироваться в соответствии с FARA».

«Как мы говорили своим российским собеседникам, FARA обеспечивает транспарентность, не ограничивая право на свободу слова, — заметил представитель Госдепа. — Закон не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрации [в качестве иноагента], упоминания при распространении материалов о том, что это делается от имени иностранной стороны, и учета информации. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы, такие утверждения ошибочны».

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По словам представителя Госдепа, «FARA не препятствует реализации права на свободу слова, не регулирует содержание распространяемой информации, не ограничивает осуществление агентом лоббистской деятельности или публикации информации». «Что касается финансирования, то FARA не вводит никаких ограничений и не запрещает получение средств из-за рубежа неправительственными организациями, действующими в США, и не облагает их налогами», — заметил он.

Законопроект, принятый Госдумой, вводит в российское законодательство понятие СМИ — иностранный агент. Он должен быть еще одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ. Ранее источник в Минюсте РФ сообщил ТАСС, что ряду зарубежных СМИ направлены уведомления о том, что они могут подпасть под действие данного закона. Среди них «Голос Америки», «Радио свобода"/"Свободная Европа», региональный проект «Idel. Реалии» и сайт «Кавказ. Реалии» (входят в «Радио Свобода»), телеканал «Настоящее время» (совместный проект «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» и «Голоса Америки»).

Справка
Закон об иностранных агентах в СМИ. Как он будет работать? Что в нем странного?

Государственная дума подготовила поправки в закон «О средствах массовой информации», которые позволят признавать отдельные СМИ иностранными агентами.

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