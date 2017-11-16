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03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского наградили орденом Дружбы

Государственной награды президент РФ удостоил еще нескольких «снятых» осенью глав регионов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

Государственную награду орден Дружбы вручил президент РФ Владимир Путин нескольким экс-губернаторам регионов, снятых или покинувших должности этой осенью. Среди награжденных оказался и бывший глава Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась накануне, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля. Орден Дружбы Владимир Миклушевский получил из рук Владимира Путина лично.

Также ордена удостоились бывшие главы Новосибирской области Владимир Городецкий, Омской области Виктор Назаров, Ивановской области Павел Коньков, Орловской области Вадим Потомский и Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Ранее агентство сообщало, что Владимир Миклушевский вернулся в Москву. Там, по информации федеральных СМИ, он может возобновить работу в сфере образования и стать ректором Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ).

С поста губернатора Приморья Миклушевский ушел 4 октября 2017 года. Свое решение он связал с переходом на новую работу, но не уточнил, куда именно. О новых вариантах для трудоустройства Владимира Миклушевского стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина с губернаторами, покинувшими свои посты этой осенью.

Справка: Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами. Орден Дружбы носят на левой стороне груди и при наличии других орденов Российской Федерации располагают после ордена Почета.

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 Экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского наградили орденом Дружбы
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