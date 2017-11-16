Экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского наградили орденом Дружбы

Источник: Пресс-служба Президента России

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

Государственную награду орден Дружбы вручил президент РФ Владимир Путин нескольким экс-губернаторам регионов, снятых или покинувших должности этой осенью. Среди награжденных оказался и бывший глава Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась накануне, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля. Орден Дружбы Владимир Миклушевский получил из рук Владимира Путина лично.

Также ордена удостоились бывшие главы Новосибирской области Владимир Городецкий, Омской области Виктор Назаров, Ивановской области Павел Коньков, Орловской области Вадим Потомский и Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Ранее агентство сообщало, что Владимир Миклушевский вернулся в Москву. Там, по информации федеральных СМИ, он может возобновить работу в сфере образования и стать ректором Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ).

С поста губернатора Приморья Миклушевский ушел 4 октября 2017 года. Свое решение он связал с переходом на новую работу, но не уточнил, куда именно. О новых вариантах для трудоустройства Владимира Миклушевского стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина с губернаторами, покинувшими свои посты этой осенью.