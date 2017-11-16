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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Пушкарев не вернется во Владивосток

Верховный суд России определил местом рассмотрения уголовного дела Пушкаревых-Лушникова Тверской суд Москвы, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Суд принял решение удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении места рассмотрения уголовного дела по существу с Владивостока на Москву. Следствие считает, что в Приморском крае не исключены сомнения в беспристрастности судей.

Кроме того, решением суда по отдельному ходатайству Генеральной прокуратуры Игорю Пушкареву продлен срок содержания под стражей до 28 февраля 2018 года.

Сам экс-мэр Владивостока прокомментировал решение суда на своей странице в социальной сети Facebook: «За две недели прошло три заседания, у судьи было время ознакомиться с тем абсурдом, который написан в материалах дела. И всё тщетно. Не совсем понятно, как высший судебный орган России может соглашаться с тем, что суды Приморского края необъективны. О каком тогда в принципе объективном рассмотрении дела может идти речь? Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение, ввиду того, что все последующие решения судов автоматически будут незаконны, ведь вопрос изменения территориальной подсудности — вопрос нарушения конституционных прав гражданина. О каком правовом государстве тогда мы ведём речь, если в Москве, прямо на глазах главы государства нарушают Конституцию РФ. Неужели так важно не признать ошибок следствия и пойти на всё, чтобы это не всплыло наружу? Неужели построение новой России изначально было направлено на подобный результат?».

Напомним, что по версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников.

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