Пушкарев не вернется во Владивосток
Верховный суд России определил местом рассмотрения уголовного дела
Верховный суд России определил местом рассмотрения уголовного дела
Суд принял решение удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении места рассмотрения уголовного дела по существу с Владивостока на Москву. Следствие считает, что в Приморском крае не исключены сомнения в беспристрастности судей.
Кроме того, решением суда по отдельному ходатайству Генеральной прокуратуры Игорю Пушкареву продлен срок содержания под стражей до 28 февраля 2018 года.
Сам
Напомним, что по версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.
При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.
Дмитрий Санников.