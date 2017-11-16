Пушкарев не вернется во Владивосток

Сам экс-мэр Владивостока прокомментировал решение суда на своей странице в социальной сети Facebook: «За две недели прошло три заседания, у судьи было время ознакомиться с тем абсурдом, который написан в материалах дела. И всё тщетно. Не совсем понятно, как высший судебный орган России может соглашаться с тем, что суды Приморского края необъективны. О каком тогда в принципе объективном рассмотрении дела может идти речь? Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение, ввиду того, что все последующие решения судов автоматически будут незаконны, ведь вопрос изменения территориальной подсудности — вопрос нарушения конституционных прав гражданина. О каком правовом государстве тогда мы ведём речь, если в Москве, прямо на глазах главы государства нарушают Конституцию РФ. Неужели так важно не признать ошибок следствия и пойти на всё, чтобы это не всплыло наружу? Неужели построение новой России изначально было направлено на подобный результат?».