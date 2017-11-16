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05:22 (мск), источник: Вести - Красноярск

Строительство объектов Универсиады-2019 идёт согласно графику

Наследие для будущих спортсменов. В Красноярске чиновники проинспектировали строительство спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Когда их введут в эксплуатацию и как новые арены будут использовать после студенческих игр?

Источник: Вести - Красноярск

Строительство объектов зимней Универсиады-2019, по словам экспертов, идёт согласно графику. В ледовой арене на Партизана Железняка уже формируют тепловой контур, идёт внутренняя отделка.

«Конечно, какие-то мелкие работы, например, по благоустройству, будут выполняться по погодным условиям, то есть в мае. Это нормальная ситуация, мы на неё осознанно шли, потому что понимали, что форсировать в октябре-ноябре, под ноль делать всё благоустройство никакого смысла нет. Нам позволяет время — почти 10 месяцев до Универсиады; мы этот объект, безусловно, и подготовим, и протестируем», — отметил и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

Совсем скоро у объекта появится официальное название. Так завершился конкурс, где россияне подали свыше 4000 вариантов. После проведения игр на ледовой арене будут проходить тренировки по хоккею с шайбой для горожан. Юные спортсмены с нетерпением ждут момента, когда смогут обкатать новый лёд.

«Я занимаюсь хоккеем 10-й год, чемпион Красноярского края. Всегда есть мотивация такая. Чем лучше условия, тем лучше хочется играть», — сказал ученик ДЮСШ «Сокол» Алексей Набойченко.

Продолжается и строительство комплекса «Платинум-Арена Красноярск» — самого вместительного ледового объекта города, который рассчитан на 7 тысяч зрителей. Он станет местом проведения церемонии открытия и закрытия студенческих игр. Также здесь будут проходить соревнования по фигурному катанию. Все спортивные объекты сдадут в 2018 году.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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