Муниципальная перезагрузка 2.0: первый за 2,5 года регсовет состоялся в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Первый за 2,5 года региональный совет с участием мэров почти всех районов и городов Иркутской области состоялся накануне, 15 ноября. Знаковым стал и тот факт, что долгожданное мероприятие состоялось в год 80-летия региона. Главы МО обсудили с губернатором Приангарья Сергеем Левченко и членами правительства вопросы, которые касаются всех муниципалитетов: тут обсуждали и бюджет области, и приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды, и программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. По словам мэров, заседание регсовета оставило после себя приятное послевкусие. Все главы МО сошлись во мнении о том, что мероприятие необходимо проводить и впредь. Позицию глав МО о долгожданном регсовете публикует ИА IrkutskMedia.

Мэр Зиминского района Наталья Никитина отметила, что у нее всегда было положительное мнение о деятельности регионального совета. Она считает, что это очень нужный орган, хорошая площадка для мэров.

«Сегодня были подняты важные вопросы. Но даже в отсутствие регсовета наши проблемы решались. Так, Зиминскому району выделено более 3,5 млн рублей для ремонта электросетей совместно с региональным министерством ЖКХ. На территории района реализуется программа по устойчивому развитию села, строится ФАП. Я обращалась к председателю правительства с вопросом по строительству детского сада. Сегодня мы с Русланом Болотовым обсуждали возможность концессии для решения этой задачи. Надеемся, что многие проблемы будут подниматься и обсуждаться на рабочих группах, которые сейчас создаются в рамках регионального совета», — сказала Наталья Никитина.

По мнению заместителя мэра Иркутского района Игоря Жука, заседание регсовета прошло очень продуктивно. На уровне региона реализуются масштабные проекты, и в этом году правительство очень серьезно поддержало муниципалитеты финансами.

«Была некая стабильность, уверенность поселений в завтрашнем дне. 10 октября прошла сессия Законодательного собрания — более 2 млрд рублей было выделено на поддержку муниципалитетов. Это значимая сумма. Мы, в свою очередь, поддерживаем поселения Иркутского района, успешно завершая финансовый год. Мы оперативно решаем рабочие вопросы со всеми министерствами. Никаких проблем во взаимодействии не возникает. Можно всегда зайти и любой вопрос разрешить, встретиться с министрами, то есть мы отмечаем открытость правительства. В этом году завершаем строительство школы в поселке Молодежном. Это самое большое достижение, наверное. Это практически 1 млрд рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов. И мы ожидаем, что в 20-х числах декабря мы примем эту школу. Ведется строительство школы в Горячем Ключе. В сентябре следующего года мы откроем ее. Конечно, жители довольны, потому что строятся современные школы. Для них это целый праздник, как и для нас. Ну, и капитально ремонтируем школу в Марковском муниципальном образовании. Это трехлетняя программа. Мы заканчиваем проектирование берегоукрепления в Листвянке, проекты в сфере ЖКХ. То есть идет нормальная, продуктивная и результативная работа», — сказал Игорь Жук.

Мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев заметил, что регсовет всегда проходит продуктивно и на нем обсуждаются важные темы. Мэры задавали вопросы, которые их интересуют, все написали заявления о включении в комиссии.

«Раз в квартал точно должны проходить такие мероприятия. Есть что обсудить, тем более во многих территориях мэры поменялись. Нужно иметь представление, где, кто и как работает, чтобы обмениваться опытом. У нас продолжается строительство дороги Таксимо — Бодайбо. Выделено более 1 млрд рублей из областного бюджета. Строительство ведется даже с опережением графика. Второй год идет возведение школы в поселке Мамакан. Там выделены деньги и из областного, и из местного бюджетов. По федеральной программе ведется расселение аварийного и ветхого жилья. Исполнение по Бодайбо — 82%. Надеюсь, до нового года расселение закончат. На следующем заседании регсовета хотелось бы обсудить закрытие поселка Маракан. Сегодня уже было совещание у председателя правительства Руслана Болотова по поручению губернатора. Решение принято — поселок закрываем. Жителям я уже сообщил, что летом следующего года они получат сертификаты на субсидию для выезда. Есть вопросы и по подготовке объектов ЖКХ к следующей зиме. И нам важно стопроцентно понимать, какие объекты в Бодайбинском районе будут включены в программы. Но эти вопросы мы решаем в рабочем порядке. Нет проблем во взаимодействии с министерствами. Зачастую даже нет необходимости приезжать, всегда можно дозвониться до председателя правительства и до профильных министров», — сказал Евгений Юмашев.

Мэр Саянска Олег Боровский напомнил, что регионального совета не было 2,5 года и мэры обращались к губернатору с просьбой собрать его. Сегодняшнее заседание началось с необычного заявления: мэрам предложили самим выбрать комиссии, в которых они хотят участвовать. Это очень знаково, отметил Олег Боровский. Глава МО сказал, что записался в комиссии по здравоохранению и спорту, а также по строительству.

«На заседание собрались все мэры муниципальных образований области, за исключением одного. Вживую задавали вопросы, кого что интересовало. Была нормальная рабочая атмосфера. Все мэры были в ожидании. И ожидания оправдались. Думаю, на следующем региональном совете коллеги будут более раскрепощенными, больше вопросов задавать будут, тем более на него решили пригласить руководителя Дорожной службы Иркутской области. Ему будет непросто объясняться с нами. Мы уже точно знаем, что в Саянске в следующем году на средства из областного бюджета будет проведен ремонт одной из центральных улиц города — Ленина. Это порядка 150 млн рублей. Это уже третья улица подряд, которую мы отремонтируем. Идет строительство детской школы искусств. Ее стоимость около 280 млн рублей. Это уникальный объект, новый проект. Таких в области еще нет. Он объединит в себе музыкальную и художественную школы. В этом году мы отремонтировали практически все, что планировали», — рассказал Олег Боровский.

После долгого перерыва такое общение очень полезно и необходимо и мэрам, и правительству Иркутской области, отметил мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев. Однако, на его взгляд, обсуждалось немного вопросов и не было обширных дискуссий, как предполагалось.

«Но встреча очень полезна. В этом году значительная сумма направлена на капитальный ремонт спортивного зала в оздоровительном комплексе “Олимпиец”, в эти дни ожидается окончание работ. Значительные суммы выделены на капитальный ремонт городских дорог. В этом году мы должны освоить 62 млн рублей, сейчас работы заканчиваются», — заявил Вакиль Тулубаев.

Мэр Иркутска поблагодарил губернатора и кабмин за реализацию программы по городской среде.

На регсовете присутствовал и глава столицы Приангарья Дмитрий Бердников. Он считает, что общение с правительством полезно, но главное в этом вопросе — процесс координации. Напомним, Дмитрий Бердников даже поблагодарил правительство и губернатора за помощь в реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

«Всегда полезно дополнительное общение, консультации с правительством Иркутской области. Мэры могут внести и обсудить те вопросы, которые в каждом муниципалитете существуют. А главное — это процесс координации. Поэтому я считаю, заседания регсовета — это хорошая и полезная работа», — прокомментировал Дмитрий Бердников.

Мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов рассказал, что 2017 год был для муниципалитета переломным. Около 6 тысяч кв. метров жилья достраивается сейчас по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Такие объемы сравнимы с 1960-ми годами прошлого века. Мэр напомнил, что в 2017-м исполнилось 80 лет со дня рождения знаменитого уроженца Усть-Удинского района Валентина Распутина.

«В рамках юбилейных мероприятий удалось запроектировать строительство библиотеки. Также была отремонтирована большая часть школы, в которой учился Валентин Распутин. В этом году впервые начался капитальный ремонт школ в отдаленных селах. Например, село Аносово, где ведется капитальный ремонт школы-интерната. Около 30 млн осваивается, и скоро школа примет своих учеников. Хочу отметить, что знаковым событием является участие в проектах по обеспечению транспортной доступности. Так, в рамках “Народных инициатив”, которые были возобновлены для районов, удалось приобрести автобус для муниципальных перевозок. Также при поддержке министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области удалось приобрести “амфибию”. Мы готовим это судно на линию, что позволит нам обеспечить транспортное сообщение с отдаленными населенными пунктами, где у нас пятая часть людей проживает. В ближайшее время “амфибия” приступит к работе и будет служить людям. В том числе с ее помощью планируем перевозить экстренных больных. Грузоподъемность судна — одна тонна. Оно может работать на линии в период ледостава и схода льда, то есть в октябре, ноябре и в мае», — рассказал Сергей Чемезов.

Площадка регионального совета должна быть, отметил мэр Киренского района Кирилл Свистелин, так как это хороший пример взаимодействия губернатора, мэров, правительства области по программам развития территорий в целом.

«Эта работа должна дать стабильное взаимопонимание между правительством и муниципальной властью. Для этого мы и собрались. Сегодня подводим итоги юбилейного года Иркутской области. И задачи, которые ставили по совместной работе, по объектам социальной сферы, культуры, мы выполняем. В этом году ввели многофункциональную площадку в селе Макарово по федеральной программе “Устойчивое развитие сельских территорий”, которую реализует региональное министерство сельского хозяйства. Заканчиваем строительство ФОКа в поселке Алексеевске. В рамках социального партнерства провели ремонт краеведческого музея Киренска и сквера Свободы. На 2018 год в Киренском районе мы готовим порядка 10-ти проектно-сметных документаций по объектам. В следующем году мы начинаем строить школу в поселке Кривая Лука, капитальный ремонт в селе Алымовка, завершим капремонт школы № 3 Киренска, детских садов в Киренске и в поселке Алексеевске. Сегодня в планах стоит реконструкция стадиона “Водник”. Планы амбициозные. Формируя свой бюджет, видим процессы софинансирования всех объектов, чтобы в работе с правительством региона эти планы выполнить. Территории севера должны развиваться. Об этом мы сегодня и говорили», — прокомментировал Кирилл Свистелин.

Мэр Братска Сергей Серебренников также очень тепло высказался о заседании и выразил надежду на дальнейшую работу площадки.

«За этим столом были мэры, которые еще помнят 2006 год, когда губернатором Александром Тишаниным был впервые создан региональный совет. Это была абсолютно новая форма работы, она прижилась, была принята и мэрами, и администрацией Иркутской области. Вопросы, которые ставились, позволяли мэрам иметь другой формат общения. Это не заседание правительства — на региональном совете мэрам давали приоритет. Если будет так выстроена работа нынешнего регсовета, тогда у нас все будет хорошо», — сказал Сергей Серебренников.

Среди приоритетных объектов, которые возводятся в этом году с привлечением средств областного финансирования, мэр Братска отметил строительство домов по программе расселения аварийного жилого фонда.

«За последний год часто упоминался Братск и программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Я напомню, что одномоментно в 2017 году в Братске велось строительство 41-го дома. Это 104 тысячи кв. метров. Сегодня половина этих домов уже сдана и заселена, остальная часть находится в стадии завершения строительства, оформления и готовится к заселению. Для нас это приоритетная задача, которой мы уделяем большое внимание», — отметил Сергей Серебренников.

Мэр Осинского район Виктор Мантыков заявил, что регсовет — это тот самый формат, когда мэры могут напрямую общаться с руководством области, получать консультацию у министров, анализировать работу, сделанную в течение года.

«Поднимались актуальные вопросы. В частности, очень хотелось бы продолжения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Это реальная возможность помочь тем, кто живет в некомфортных условиях. Хорошо, что на будущий год программа «Формирование комфортной городской среды» будет включать и наши сельские регионы. У нас большинство поселений подходят под эту программу. Это возможность улучшить состояние населенных пунктов. В этом году мы начали финансирование двух дорог. Ведется капитальный ремонт Осинской школы, строительство хоккейного корта в селе Бильчир и спортивных площадок в селе Ирхидей и в селе Унгин. В сфере дорожного хозяйства ведется ремонт автомобильной дороги «Иркутск — Оса — Усть-Уда». Ремонт автомобильных дорог «Усть-Ордынский — Оса», «Грязнушка — Енисей — Онгосор», — рассказал Виктор Мантыков.

По мнению мэра Баяндаевского района Анатолия Табинаева, регсовет — это та самая площадка, на которой можно обсудить с министрами и оперативно решить все вопросы и проблемы.

«Я 21 год возглавляю район и понимаю значение такого органа, как регсовет. В связи с возобновлением его деятельности вопросы будут решаться оперативнее. Все, что было запланировано, сделано. Очень помогли в ремонте и строительстве дорог, в частности, улично-дорожной сети в селе Хадай Баяндаевского района. Ведутся работы по ремонту дороги “Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово”, “Нагалык — Еленинск — Вершининск” протяженностью 7,6 км. Стоимость ремонта — 61,6 млн рублей. Основная часть работ была выполнена в 2016 году, так как проводилась с опережением графика. Объект введен в эксплуатацию в июле 2017 года. Переходящим объектом на 2018-й стал 12-квартирный дом для медицинского персонала для Баяндаевской ЦРБ», — отметил Анатолий Табинаев.

Мэр Боханского района Сергей Середкин признался, что все его коллеги очень давно ждали этого мероприятия, потому что это та площадка, которая очень им нужна.

«Я очень рад, что регсовет возобновил свою работу. В 2017 году в нашем районе по федеральной программе был построен корт стоимостью 4,7 млн рублей. Прошла реконструкция автомобильных подъездов к деревням Нашата, Харагун, Мутинова. По областной программе завершили строительство первой очереди центральной районной больницы, открыли поликлинику и начали строить Хохорский детский сад на 98 мест по областной программе под выкуп. Эта работа завершится работа в 2018 году», — сказал Сергей Середкин.

Регсовет — это хорошая площадка для взаимодействия, для решения насущных вопросов, считает мэр Аларского района Александр Футорный. Повестка заседания была очень актуальна. Главе Аларского района хотелось бы, чтобы регсовет работал регулярно, так как очень поможет нам, мэрам.

«Итоги 2017 года в нашем районе впечатляют. Это капитальный ремонт здания Кутуликской школы на 29,5 млн рублей. Выкуп детского сада на 55 мест в селе Аляты. Строительство Дома культуры в поселке Забитуй на 46,4 млн рублей. Там осталось установить кровлю, окна и двери. Также среди объектов 2017 года — строительство стационара ЦРБ в Кутулике, общий объем финансирования — 366,2 млн рублей. Идет строительство ФАПов в селах Егоровск, Куркат, Быково, Апхайта. На региональные и федеральные средства произведен капитальный ремонт дороги «Кутулик — Аляты» протяженностью 2,69 км, автомобильной дороги «Кутулик — Бахтай — Хадахан», капитальный ремонт улиц Ветеринарная и Нагорная в поселке Кутулик. Строится школа-сад в селе Ныгда. Кроме того, много вопросов было решено за счет средств областной программы «Народные инициативы», — рассказал Александр Футорный.

Мэр Куйтунского района Андрей Полонин сказал, что мэры давно не собирались в таком составе и переживали, как пройдет заседание. Подобный формат необходим, отмечает глава МО, так как живое общение глаза в глаза всегда полезно, а повестка была очень хорошей.

«Рассматривались вопросы, которые требуют ответа и актуальны для всех районов. Нам нужен живой диалог, это эффективнее, чем объяснять каждому по очереди. Уже возникло большое количество вопросов на следующее заседание регсовета. Правительство услышало, чего хотят мэры. У всех мэров от Иркутска до маленького Куйтунского района оценка регсовету положительная. Ни от одного мэра я не услышал неодобрительную оценку. При поддержке регионального и федерального бюджета у нас развивается сельское хозяйство. При участии региональных программ мы строим новые фермы, разрабатываем заброшенные земли, приобретаем новую сельскохозяйственную технику и осваиваем новые культуры. Наши школы вошли в программу развития агробизнесобразования. В этом году мы собрали 126 тысяч тонн зерна. В следующем году увеличиваем посевные площади до 60 тысяч га. С помощью средств из регионального бюджета (порядка 6 млн рублей) сделан капитальный ремонт школы в селе Тулюшка: поменяли крышу, полы, поставили пластиковые окна. В селе Чеботарихе, в селе Лермонтова, в детском садике “Солнышко”, второй этаж в школе № 1 в Куйтуне — замена пластиковых окон. Отремонтировали два спортивных зала в селах Карымск и Харик. В этом году должно начаться строительство ФОКа в поселке Уховском, клуба — в Андрюшино. Завершаем строительство дома на 36 квартир для детей-сирот и закладываем школу в поселке Куйтун на 750 учащихся, строительство которой обойдется в 700 млн рублей. В этом году будет освоено 75 млн рублей», — сообщил Андрей Полонин.