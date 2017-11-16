Министров в Красноярском крае утвердит избранный губернатор

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Членов правительства Красноярского края назначит избранный губернатор региона. До этого времени все министры будут работать в статусе «и.о.». Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Согласно ст. 91 устава Красноярского края, «врио губернатора может назначать министров на срок исполнения им обязанностей главы региона». Полномочия членов правительства автоматически прекращаются в тот день, когда на пост назначается новый губернатор.

Именно в таком положении сегодня оказались министры Красноярского края. После того, как Виктор Толоконский покинул пост губернатора, врио главы региона Александр Усс отправил краевое правительство «в отставку».

«В общем правительство Красноярского края назначит избранный губернатор. По согласованию с Законодательным собранием им будет назначен председатель правительства края и его заместители, руководитель администрации губернатора края, а также министры в области экономического развития и области финансов», — пояснили в правительстве.