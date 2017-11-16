Путин обсудит план загрузки судоверфи «Звезда» в Приморье

В официальном сообщении пресс-службы Кремля говорится, что в рамках совещания по судостроительному комплексу «Звезда» будет обсуждаться перспективный план загрузки предприятия до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний визит в Приморье, который был приурочен к проведению III Восточного экономического форума, Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда». Глава государства отметил, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи.