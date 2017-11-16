Путин обсудит план загрузки судоверфи «Звезда» в Приморье
Рабочее совещание по дальневосточному предприятию состоится в Кремле.
Рабочее совещание по дальневосточному предприятию состоится в Кремле.
Президент России Владимир Путин 16 ноября обсудит в Кремле развитие судостроительного комплекса «Звезда», расположенного в приморском городе Большой Камень, сообщает ИА REGNUM.
В официальном сообщении
Как сообщало ИА REGNUM, в последний визит в Приморье, который был приурочен к проведению III Восточного экономического форума, Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда». Глава государства отметил, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи.