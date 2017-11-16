Путин наградил экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского
Бывший руководитель региона удостоился ордена Александра Невского.
Бывший руководитель региона удостоился ордена Александра Невского.
Президент России Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград, одну из которых получил бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский. Как сообщает ТАСС, гостями церемонии стали 50 россиян, которые добились высоких результатов в своей деятельности.
Напомним, в начале ноября глава государства встретился с отправленными в отставку главами нескольких регионов, поблагодарил их за работу и пообещал наградить. 15 ноября в Екатерининском зале Московского Кремля в торжественной обстановке состоялось вручение наград. Президент вручил орден Александра Невского бывшему губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому,
В тот же день президент наградил также деятелей науки и других отличившихся. Например,
Награждаемых Путин назвал выдающимися гражданами, которые «своим талантом, трудом и мужеством возвышают родную страну, вдохновляют и задают ориентиры».