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05:45 (мск), источник: Newslab.ru

Путин наградил экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского

Бывший руководитель региона удостоился ордена Александра Невского.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград, одну из которых получил бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский. Как сообщает ТАСС, гостями церемонии стали 50 россиян, которые добились высоких результатов в своей деятельности.

Напомним, в начале ноября глава государства встретился с отправленными в отставку главами нескольких регионов, поблагодарил их за работу и пообещал наградить. 15 ноября в Екатерининском зале Московского Кремля в торжественной обстановке состоялось вручение наград. Президент вручил орден Александра Невского бывшему губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, экс-главе Дагестана Рамазану Абдулатипову и бывшему губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Отметим, таким орденом награждают госслужащих за особые заслуги перед Отечеством. Другие губернаторы, которых отправили в отставку этой осенью, получили из рук президента орден Дружбы.

В тот же день президент наградил также деятелей науки и других отличившихся. Например, летчик-космонавт Алексей Овчинин получил из рук Путина Золотую Звезду и удостоверение о присвоении почетного звания Героя России. Президент также вручил орден Почета певцу Филиппу Киркорову.

Награждаемых Путин назвал выдающимися гражданами, которые «своим талантом, трудом и мужеством возвышают родную страну, вдохновляют и задают ориентиры».

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