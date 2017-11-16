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09:13 (мск), источник: РИА Новости

New York Times объяснила ситуацию с картой со «спорным» Крымом

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Представитель New York Times Дэниэл Роадес сообщил РИА Новости, что издание придерживается «последовательной политики» при изображении на карте спорных территорий и обозначение Крыма в качестве таковой не означает принятие позиции России по статусу полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее New York Times в своей статье на карте пометило Крым как «спорную территорию» и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета.

МИД Украины в этой связи выразил свою обеспокоенность и сообщил о намерении обратиться к американской газете New York Times, чтобы издание исправило свою публикацию.

Представитель газеты сообщил агентству, что New York Times «придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными», поскольку это всегда являлось «чувствительным вопросом». «Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», — отметили в NYT.

«Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь», — добавил представитель газеты.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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