New York Times объяснила ситуацию с картой со «спорным» Крымом

Источник: РИА "Новости"

Ранее New York Times в своей статье на карте пометило Крым как «спорную территорию» и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета.

МИД Украины в этой связи выразил свою обеспокоенность и сообщил о намерении обратиться к американской газете New York Times, чтобы издание исправило свою публикацию.

Представитель газеты сообщил агентству, что New York Times «придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными», поскольку это всегда являлось «чувствительным вопросом». «Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», — отметили в NYT.

«Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь», — добавил представитель газеты.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.